Giovani Democratici: "Posizione dura e intransigente nei confronti della violenza"

Altre notizie brevi

venerdì, 28 maggio 2021, 17:54

Forza Italia ritiene archiviata la strategia "politica degli annunci' chiede ai propria alleati di convergere sulla linea di una maggior condivisione della progettualità della città.

venerdì, 28 maggio 2021, 16:52

Patrizio Ferri, delegato ai trasporti del coordinamento provinciale di Forza Italia, interviene su un tema che sta a cuore a molti pendolari.

venerdì, 28 maggio 2021, 16:35

100% voglia di cinema? Sarà festa anche per i bambini tornare al Cinema Garibaldi Carrara che riprende un appuntamento di grande successo nelle scorse edizioni. La proiezione per la famiglia in prima assoluta di 100% LUPO, che ti farà...

venerdì, 28 maggio 2021, 15:57

L’Azienda USL Toscana nord ovest, con tutte le sue strutture, ha aderito con entusiasmo alla richiesta di UNICEF di dare visibilità a una importante ricorrenza, che si celebrava ieri, 27 maggio 2021: il trentennale dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia, che ha reso quest’ultima legalmente vincolante.

venerdì, 28 maggio 2021, 14:44

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 maggio, sono 66. Sono 16 i nuovi casi di contagio registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 12, Massa 2; Mulazzo 1, Podenzana 1.

venerdì, 28 maggio 2021, 13:58

Questo fine settimana, nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio, tornerà Gardensia, la manifestazione organizzata da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Dopo aver saltato il consueto appuntamento del 2020 la sezione provinciale di Massa Carrara potrà nuovamente colorare il nostro territorio con i suoi fiori, più precisamente con le...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:57

Al via domani, con la prima lezione in didattica a distanza, l'executive Master in Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino promosso dalla Fondazione Marmo Onlus.

venerdì, 28 maggio 2021, 13:35

Lungo la strada provinciale 43 della “Zona Industriale” (via Dorsale), nel Comune di Massa, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade comunali via Martiri di Cefalonia e via Degli Unni, a partire dall’1 giugno e fino al 30 settembre 2021 entra in vigore un divieto di sosta per tutti...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:28

Forza Italia Toscane ,nelle figure di Antonella Gramigna, responsabile dipartimento Made in Italy e il senatore Barbara Masini, in un comunicato, prendono in considerazione il comparto del vitivinicolo, voce di fondamentale importanza per il pil nazionale e regionale e per l'export, oggetto di normative europee in via di discussione, che...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:26

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia tramite Valentina Carlini, Giancarlo Fornei e Martina Fiorini, raccoglie la segnalazione di diversi disabili residenti nelle zone esterne al centro di Carrara servite dal sistema di raccolta "Porta a Porta"."L'introduzione del sistema porta a porta - scrivono- con i suoi vincoli di orari e...