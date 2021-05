Gorlandi: "I giovani rimangono lealmente al fianco del presidente Berlusconi”

sabato, 29 maggio 2021, 12:14

"Se c’è una parte del partito che non conosce gli agi delle posizioni parlamentari, quella sono i giovani". A dichiararlo, in una nota stampa, è Juri Gorlandi, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Toscana.

!Da anni in Toscana - afferma -, congiuntamente alla struttura del partito ,siamo al lavoro per il territorio e per i cittadini ; tante le battaglie,che hanno portato i nostri ragazzi ad essere eletti dalle grandi città alle provincie,passando per tutte quelle piccole comunità che caratterizzano il nostro tessuto regionale. La passione che i giovani assicurano alla cosa pubblica è il più grande valore e motore di ogni formazione politica,perché dedicare tempo e risorse quando davanti si ha una vita da sviluppare,un lavoro,una formazione e una famiglia da creare la dice lunga sulla bontà degli intenti".



"Abbiamo un sacco da imparare - conclude -, ma sicuramente non siamo interessati agli esempi di trasformismo che hanno caratterizzato la dipartita di nostri parlamentari,eletti nel nostro territorio con il prezioso contributo di tanti di noi,che per spirito di servizio e passione hanno apparecchiato tavoli,senza chiedere portate e senza le ansie di un posto riservato,tanto care a chi ha tutto da perdere e nulla di positivo da dare".