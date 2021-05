Il salone di parrucchiera "L'angolo di Afrodite" nel centro di Massa

Altre notizie brevi

sabato, 15 maggio 2021, 15:39

«Il progetto della pista ciclopedonale "Linea Gotica" è un progetto ambizioso che sarà appaltato nel mese di giugno con inizio lavori previsti ad ottobre. Un ulteriore investimento per rendere Montignoso sempre più vivibile, turisticamente attraente ed eco-sostenibile, che rientra a pieno titolo nel programma di rigenerazione urbana portata avanti in...

sabato, 15 maggio 2021, 15:37

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 maggio, sono 123.

sabato, 15 maggio 2021, 10:10

Ecco la programmazione completa, dal 17 al 23 maggio, al cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati:

venerdì, 14 maggio 2021, 18:20

Un sostegno alle famiglie e un freno alla conflittualità nei condomini grazie alla mediazione sociale. Sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa Welfare Abitativo e Convivenza sociale, il nuovo ufficio di Erp, in via Roma 30 a Carrara.

venerdì, 14 maggio 2021, 14:37

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 maggio, sono 85. Sono 24 i nuovi casi registrati in provincia di Massa-Carrara: Massa 10, Montignoso 4; Fivizzano 2, Mulazzo 3, Podenzana 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 2.

venerdì, 14 maggio 2021, 13:14

Anche internet crea dipendenza e in questa società provata dalla pandemia e dall'isolamento sociale, la dipendenza può essere pericolosa e creare disagi ancor più preoccupanti, specialmente tra i giovani.

venerdì, 14 maggio 2021, 12:07

"La Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio" con sede legale in Pisa, informa che è stato bandito il seguente bando: "Bando servizio civile regionale Fondazione Monasterio - Progetto "Un cuore che accoglie". Sono disponibili n°3 posti all'Ospedale del Cuore di Massa (OPA) e n°3 posti all'Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa.

venerdì, 14 maggio 2021, 11:59

Gli esercizi commerciali del centro città avranno ancora tempo per adeguare le vetrine dei negozi al Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio. I termini sarebbero dovuti scadere in questi giorni, ma per andare incontro agli esercenti e recependo una delle richieste avanzate dalle associazioni di categorie nei vari...

venerdì, 14 maggio 2021, 11:58

Ammonta a 420 milioni di euro il patrimonio immobiliare del comune di Massa. L’amministrazione comunale ha provveduto a realizzare l’inventario dei beni immobili di proprietà suddivisi tra beni indisponibili (196 milioni di euro), beni demaniali (146 milioni di euro) e beni disponibili (77 milioni di euro).

giovedì, 13 maggio 2021, 23:04

La FENAPI comunica che sabato 15 maggio dalle 8,30 alle 12,30 il centro patronato e Caf di Massa, in Via Aurelia Ovest,139 (ex direzionale Olivetti – rotonda Aurelia / Via Aurelia) sarà aperto a disposizione dei cittadini per adempiere alle loro pratiche previdenziali e fiscali.