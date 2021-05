Lega Massa: "Ci confermiamo la forza trainante della maggioranza"

martedì, 25 maggio 2021, 12:22

La fuoriuscita di Luca Guadagnucci dalla Lega per confluire in Forza Italia è stato lo spunto da parte del partito del Carroccio, per confermare il suo ruolo nella maggioranza in consiglio comunale a Massa, cosa ribadita in una nota stampa: "E' bene ribadire che la Lega resta il principale partito di maggioranza nonché forza trainante nell'amministrazione del nostro comune. A tal ragione, le nostre azioni propositive e concrete continueranno il loro corso esprimendo la totale fiducia nel sindaco, come sempre fatto, e proseguiranno nel percorso virtuoso che l'amministrazione stessa sta attuando da ben tre anni cambiando in meglio le sorti di questa città così come i nostri elettori hanno fortemente voluto e deciso alle elezioni del 2018".

Sottolineando l'impegno della Lega per la città e i cittadini, il comunicato si conclude con gli auguri rivolti a Guadagnucci nel nuovo percorso, auspicando una collaborazione con lui e il suo nuovo gruppo, nell'ambito della giunta Persiani.