L'ospedale Apuane ringrazia l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani per la donazione al reparto di Cardiologia di 810 mascherine chirurgiche

Altre notizie brevi

giovedì, 27 maggio 2021, 12:15

Con il ritorno in zona gialla e i numeri della pandemia che continuano a scendere lasciando ben sperare per il futuro, torna anche la premiazione del premio di poesia organizzato dall'Associazione per i diritti degli anziani di Massa Montignoso e dedicata ad Andrea Novani.

mercoledì, 26 maggio 2021, 17:57

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:13

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 maggio, sono 64.

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:17

L'Automobile Club Massa Carrara ricorda alla cittadinanza che il 31 maggio scade il termine di pagamento del bollo auto per i veicoli con periodicità al 30 aprile 2021.Si ricorda che per questa scadenza non sono previste proroghe straordinarie.Per ogni necessità sono disponibili le delegazioni Aci presenti sul territorio apuano.www.massacarrara.aci.it

martedì, 25 maggio 2021, 17:35

Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di #Carrara, #Lucca, #Pontedera, #Livorno e #Rosignano. L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di vaccino...

martedì, 25 maggio 2021, 15:41

«La polemica è inutile, annosa e ciclica, basterebbe conoscere le modalità di spesa attuali e quelle dell'epoca per comprendere la questione», sono le prime parole del ViceSindaco Raffaello Gianfranceschi dopo l'attacco di Montignoso Democratica sulla ex scuola di Renella.

martedì, 25 maggio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 32. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi otto nuovi casi: Carrara 1, Massa 1; Licciana Nardi 1, Podenzana 3, Pontremoli 2.

martedì, 25 maggio 2021, 14:12

Impegno e determinazione. Fratelli d’Italia ringrazia così l’amministrazione di Massa per i traguardi ottenuti riguardo l’ampliamento dell’azienda Asmiu. “Come abbiamo sottolineato ieri in consiglio comunale, grazie alle scelte del sindaco Persiani e della giunta Asmiu ha potuto investire su nuove attrezzature che le hanno consentito di ampliare il porta a...

martedì, 25 maggio 2021, 12:22

La fuoriuscita di Luca Guadagnucci dalla Lega per confluire in Forza Italia è stato lo spunto da parte del partito del Carroccio, per confermare il suo ruolo nella maggioranza in consiglio comunale a Massa, cosa ribadita in una nota stampa: "E' bene ribadire che la Lega resta il principale partito...

martedì, 25 maggio 2021, 10:24

A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex...