Maltempo, codice giallo per piogge e temporali lunedì 24 maggio

domenica, 23 maggio 2021, 17:09

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 maggio, sono 66.

domenica, 23 maggio 2021, 17:07

Alle ore 13 di oggi (23 maggio) sono stati più di 200 i cittadini "over 60" che hanno partecipato all'open day con accesso libero senza prenotazione, organizzato sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina.

sabato, 22 maggio 2021, 22:09

A seguito dell'organizzazione da parte della Regione Toscana per domani, domenica 23 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione per gli "over 60", sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, soltanto nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino per...

sabato, 22 maggio 2021, 21:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 maggio, sono 64. Sono 11 i nuovi casi positivi registrati oggi tra Apuane e Lunigiana: Carrara 5, Massa 6.

sabato, 22 maggio 2021, 08:42

Lunedi 24 maggio e venerdi 28 maggio la passeggiata della salute ritorna al Parco lungo Frigido con ritrovo presso il parcheggio lato Viareggio e con orario primavera e quindi alle ore 15,30. Ritrovo al parcheggio lungofrigido lato Viareggio. La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anticovid (zona gialla) e con la partecipazione...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:45

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:43

Il settore lapideo toscano ha molte peculiarità: materia prima di alto pregio, l'eccellenza nelle lavorazioni, la propensione all'internazionalizzazione e l'attenzione alla tecnologia per la lavorazione. Nell'evento on line, organizzato da Polo Tecnologico di Navacchio e Toscana Innova, che si terrà martedì 25 maggio dalle 16.00, su piattaforma Zoom, verranno evidenziate...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:40

Domani 22 maggio, ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità, i sindaci della Rete dei Comuni Sostenibili raccontano, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rete, le proprie esperienze territoriali in tema di biodiversità.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:14

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 maggio, sono 70. In provincia di Massa-Carrara sono 11 i nuovi contagi oggi: Carrara 4, Massa 2, Montignoso 2; Aulla 1, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:11

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 24 maggio al 3 giugno.Programmi:CINEMA GARIBALDI CARRARACINEMA IL NUOVO LA SPEZIACINEMA ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA