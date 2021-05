Massa: al via campagna iscrizione nidi d'infanzia comunali anno 21-22

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:42

Pubblicato sul sito del comune l'avviso per le iscrizioni agli asili nido d'infanza comunali per l'anno educativo 2021/2022.



La domanda di iscrizione deve essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 25 giugno 2021 esclusivamente on line tramite lo "Sportello Servizi Educativi e Scolastici". Bisogna allegare la dichiarazione del valore ISEE al fine dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie. I bambini già frequentanti lo scorso anno si ritengono confermati d'ufficio salvo disdetta da comunicare tramite procedura on line.



Importante: la dichiarazione ISEE è richiesta anche per i bambini già frequentanti nel caso in cui la famiglia voglia usufruire delle agevolazioni.



Info e chiarimenti:



Servizi Educativi e Scolastici Tel. 0585 490493 - 0585 490588 - 0585 490525 – servizionidi@comune.massa.ms.it



Urp tel. 0585 490259 - urp@comune.massa.ms.it