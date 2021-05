Piano integrato del Parco: appuntamento con il 5° incontro del percorso informativo e partecipativo

Altre notizie brevi

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 maggio, sono 53.

"I problemi sollevati dai balneari sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Denunciano uno stato di abbandono della nostra costa da parte dell'amministrazione comunale, che, proprio nel momento in cui il Governo consente agli imprenditori di anticipare la partenza della stagione balneare, risulta o assente o quelle poche volte in...

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus...

“A nome dei commercianti iscritti a Confimpresa Massa Carrara ci riteniamo soddisfatti per la proroga dei sei mesi concessa per adeguare le vetrine, proroga che dal termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 luglio 2021), slitta, al momento, al 31 gennaio 2022 – interviene Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 maggio, sono 73.

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 21 maggio 2021, indetto dai sindacati Cub Sanità e Usb PI e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 maggio, sono 85. Non si registra alcun decesso sul territorio aziendale.

Finalmente il sogno di Cristina Fini si è avverato. Infatti da venerdì 14 maggio la nostra città ha un nuovo salone di parrucchiera: "L'angolo di Afrodite" che in Via Alberica 45 apre alle clienti.Tutto questo grazie a Luigi Carlomagno che ha deciso di investire sull'esperienza e professionalità di Cristina, che aveva 16...

«Il progetto della pista ciclopedonale "Linea Gotica" è un progetto ambizioso che sarà appaltato nel mese di giugno con inizio lavori previsti ad ottobre. Un ulteriore investimento per rendere Montignoso sempre più vivibile, turisticamente attraente ed eco-sostenibile, che rientra a pieno titolo nel programma di rigenerazione urbana portata avanti in...

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 maggio, sono 123.