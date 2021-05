Psi Carrara: "La Consulta dei Giovani stampo Cinque Stelle è la pagina più buia della politica locale "

giovedì, 13 maggio 2021, 19:44

Le spiegazioni fornite dall'assessore Federica Forti sulla "scivolata antidemocratica" della Consulta Giovani" non convincono il Partito Socialista. "Inutile nascondere la vera sostanza dei problemi dietro scuse strumentali e tardive: occorre annullare tutta la procedura".

"I 5Stelle – racconta Leonardo Buselli, segretario comunale del PSI-, nel modulo di domanda e nell'avviso pubblico per la costituzione della Consulta Giovani, hanno scritto che chi aderisce 'non deve essere iscritto a partiti politici e non deve essere iscritto ai sindacati'. Per la doppia faccia che li caratterizza, non ci stupirebbero se mettessero dei veti anche all'ANPI".

Una "deriva antidemocratica" dell'amministrazione pentastellata che fa inorridire il PSI, soprattutto in merito alla costituzione di tale consulta, sulla quale nutre dei seri dubbi di legittimità. "L'articolo 2 della Costituzione recita: 'la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità'. Per questo stigmatizziamo questi requisiti antidemocratici e discriminanti, frutto di una politica a stampo 5 Stelle, che si basa sui vuoti contenitori del consenso e della propaganda e che tralascia per incompetenza i temi che questi organismi dovrebbero affrontare".

Per Buselli, la Consulta Giovani, così com'è stata progettata, assomiglia più ad una sorta di "ghetto" che ad un tavolo di confronto. "È sicuramente una delle pagine più buie della politica locale. Al fine di far riappropriare i giovani del loro diritti e delle loro libertà, e per ridare vitalità al processo partecipativo e democratico – conclude -, rivolgiamo un appello a dottor Claudio Ventrice, prefetto di Massa Carrara, affinché intervenga sulla questione".