Riprende la 'Passeggiata della salute' lungo il Frigido

Altre notizie brevi

venerdì, 21 maggio 2021, 17:45

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:43

Il settore lapideo toscano ha molte peculiarità: materia prima di alto pregio, l'eccellenza nelle lavorazioni, la propensione all'internazionalizzazione e l'attenzione alla tecnologia per la lavorazione. Nell'evento on line, organizzato da Polo Tecnologico di Navacchio e Toscana Innova, che si terrà martedì 25 maggio dalle 16.00, su piattaforma Zoom, verranno evidenziate...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:40

Domani 22 maggio, ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità, i sindaci della Rete dei Comuni Sostenibili raccontano, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rete, le proprie esperienze territoriali in tema di biodiversità.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:14

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 maggio, sono 70. In provincia di Massa-Carrara sono 11 i nuovi contagi oggi: Carrara 4, Massa 2, Montignoso 2; Aulla 1, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:11

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 24 maggio al 3 giugno.Programmi:CINEMA GARIBALDI CARRARACINEMA IL NUOVO LA SPEZIACINEMA ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

venerdì, 21 maggio 2021, 14:51

C’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale: 4 presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno) e 1...

giovedì, 20 maggio 2021, 14:07

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 maggio, sono 75. Sono 16 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 8, Massa 4, Montignoso 1; Aulla 1, Filattiera 1, Fivizzano 1.

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:29

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 maggio, sono 66. In provincia di Massa-Carrara si contano 10 nuovi contagi: Carrara 1, Massa 1; Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Podenzana 1, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 1.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:55

Si aprono le iscrizioni al Nido Comunale di Montignoso, «uno spazio di crescita completamente rinnovato, sempre più innovativo e di supporto alle famiglie» afferma l'Assessore Giorgia Podestà.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:53

Aiuti destinati a chi organizza eventi e cerimonie, alle imprese dello svago o a chi, come le palestre, è impegnato nell'attività sportiva.