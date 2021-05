Scadenza bollo auto

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 maggio 2021, 17:57

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:13

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 maggio, sono 64.

martedì, 25 maggio 2021, 17:35

Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di #Carrara, #Lucca, #Pontedera, #Livorno e #Rosignano. L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di vaccino...

martedì, 25 maggio 2021, 15:41

«La polemica è inutile, annosa e ciclica, basterebbe conoscere le modalità di spesa attuali e quelle dell'epoca per comprendere la questione», sono le prime parole del ViceSindaco Raffaello Gianfranceschi dopo l'attacco di Montignoso Democratica sulla ex scuola di Renella.

martedì, 25 maggio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 32. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi otto nuovi casi: Carrara 1, Massa 1; Licciana Nardi 1, Podenzana 3, Pontremoli 2.

martedì, 25 maggio 2021, 14:12

Impegno e determinazione. Fratelli d’Italia ringrazia così l’amministrazione di Massa per i traguardi ottenuti riguardo l’ampliamento dell’azienda Asmiu. “Come abbiamo sottolineato ieri in consiglio comunale, grazie alle scelte del sindaco Persiani e della giunta Asmiu ha potuto investire su nuove attrezzature che le hanno consentito di ampliare il porta a...

martedì, 25 maggio 2021, 12:22

La fuoriuscita di Luca Guadagnucci dalla Lega per confluire in Forza Italia è stato lo spunto da parte del partito del Carroccio, per confermare il suo ruolo nella maggioranza in consiglio comunale a Massa, cosa ribadita in una nota stampa: "E' bene ribadire che la Lega resta il principale partito...

martedì, 25 maggio 2021, 10:24

A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex...

lunedì, 24 maggio 2021, 17:58

La circolazione veicolare lungo la Sp 6 di Bergiola, nel Comune di Massa, viene modificata fino al 31 maggio 2021: viene istituito, con orario dalle 8 alle 13, un senso unico alternato al’altezza del km 2 (tornante acquedotto).

lunedì, 24 maggio 2021, 17:57

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nei comuni di Podenzana e Villafranca.