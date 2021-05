Viabilità: Sp 6 di Bergiola (Massa). Senso unico alternato fino al 31 maggio. In vigore dalle 8 alle 13 per taglio alberi

Altre notizie brevi

lunedì, 24 maggio 2021, 17:57

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nei comuni di Podenzana e Villafranca.

lunedì, 24 maggio 2021, 17:56

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 48.

lunedì, 24 maggio 2021, 17:55

E' cambiata la normativa sulla gestione dei rifiuti urbani delle imprese. Il D.Lgs n. 116/2020 ha modificato infatti il cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) con nuove misure in capo ai Comuni e alle imprese sulla gestione dei rifiuti urbani.

domenica, 23 maggio 2021, 17:09

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 maggio, sono 66.

domenica, 23 maggio 2021, 17:08

Una nuova perturbazione in arrivo porterà, a partire dalla serata di oggi domenica 23 maggio, un peggioramento progressivo delle condizioni meteo su buona parte della regione.Domani, lunedì 24 maggio, il tempo sarà perturbato con piogge e temporali. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 10...

domenica, 23 maggio 2021, 17:07

Alle ore 13 di oggi (23 maggio) sono stati più di 200 i cittadini "over 60" che hanno partecipato all'open day con accesso libero senza prenotazione, organizzato sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina.

sabato, 22 maggio 2021, 22:09

A seguito dell'organizzazione da parte della Regione Toscana per domani, domenica 23 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione per gli "over 60", sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, soltanto nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino per...

sabato, 22 maggio 2021, 21:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 maggio, sono 64. Sono 11 i nuovi casi positivi registrati oggi tra Apuane e Lunigiana: Carrara 5, Massa 6.

sabato, 22 maggio 2021, 08:42

Lunedi 24 maggio e venerdi 28 maggio la passeggiata della salute ritorna al Parco lungo Frigido con ritrovo presso il parcheggio lato Viareggio e con orario primavera e quindi alle ore 15,30. Ritrovo al parcheggio lungofrigido lato Viareggio. La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anticovid (zona gialla) e con la partecipazione...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:45

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...