Videoconferenza di presentazione della Variante al Piano Strutturale e dell’adozione delle Polarità di Piano Operativo

martedì, 18 maggio 2021, 21:55

Mercoledì 19 Maggio alle ore 18:00 è in programma una videoconferenza per illustrare alla cittadinanza gli atti di governo del territorio denominati: "Variante per l'adeguamento del dimensionamento a seguito dell'introduzione di nuove previsioni esterne al territorio urbano adozione. Adozione delle polarità di piano operativo"



La videoconferenza sarà trasmessa tramite piattaforma web raggiungibile al seguente link:https://meet.jit.si/ComunediMontignoso-Videoconferenza alla quale potranno partecipare tutti i soggetti interessati.



La videoconferenza, volta ad illustrare gli strumenti in adozione, sarà introdotta dall'Assessora all'Urbanistica Eleonora Petracci cui seguirà la presentazione da parte dei Professionisti incaricati.



I Professionisti saranno poi a disposizione per approfondimenti e per rispondere ad eventuali domande.



Gli interessati, in ogni fase del procedimento, potranno rivolgersi al Garante dell'Informazione e della Partecipazione scrivendo una mail all'indirizzo: garante@comune.montignoso.ms.it