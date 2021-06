Al Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Arena Piazza Europa dal 21 al 27 giugno

sabato, 19 giugno 2021, 11:37

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Arena Piazza Europa dal 21 al 27 giugno, con tanto di scheda e descrizione dei film proiettati.





Programmi:

GARIBALDI CARRARA

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

ARENA ASTORIA LERICI



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Lunedi 21 Giugno

Ore 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)

Martedi 22 Giugno

Ore 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)

Mercoledi 23 Giugno

Ore 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)



Giovedi 24 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA



Venerdi 25 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA

Sabato 26 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA

Domenica 27 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA



ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 21 Giugno

ORE 21.15 LASSIE TORNA A CASA ( Ingresso gratuito ai proprietari di cane con amico fedele al seguito)

Martedi 22 Giugno

ORE 21.15 IN THE MOOD FOR LOVE ( Il Capolavoro restaurato in 4k)



Mercoledi 23 Giugno

ORE 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)

Giovedi 24 Giugno

Ore 21.15 100% LUPO ( Bambini in Piazza Europa)



Venerdi 25 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA ( le Grandi Prime in Piazza Europa)



Sabato 26 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA ( le Grandi Prime in Piazza Europa)



Domenica 27 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA ( le Grandi Prime in Piazza Europa)



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 21 Giugno

Ore 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)



Martedi 22 Giugno

Ore 21.15 RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO ( La Grande Arte torna al Cinema)

Mercoledi 23 Giugno

Ore 21.15 LASSIE TORNA A CASA



Giovedi 24 Giugno

Ore 21.15 LASSIE TORNA A CASA



Venerdi 25 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA

Sabato 26 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA

Domenica 27 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA



NOTE :

LASSIE TORNA A CASA Il celeberrimo collie torna sul grande schermo 80 anni dopo la prima apparizione Un vero e proprio mito del passato, ed è anche lo stesso il romanzo di Eric Knight a cui è ispirato il brand. Questa nuova versione, ambientata nell'odierna Germania, ripropone una Lassie alle prese con un lungo viaggio per ritrovare l'amato padroncino in un incredibile viaggio. Correva l'anno 1938 quando Eric Kinght scriveva il racconto "Lassie come home" che nel 1940 sarebbe diventato un romanzo per trasformarsi nel 1943 nel film che avrebbe dato il via alla notorietà e alla carriera di una Liz Taylor allora bambina e che avrebbe anche cambiato, nell'uso popolare, il nome alla razza. Da allora i collie sarebbero diventati "i Lassie".

IN THE MOOD FOR LOVE Wong Kar-wai racconta l'amore, il suo sviluppo e la sua eterna illusione. Come solo lui è capace di fare. Una perla del cinema un film di rara bellezza ed eleganza una poesia fatasi film. Una delle cose che si apprezzano di più in questo capolavoro di Wong Kar-wai è proprio l'incedere elegante e sinuoso di Maggie Cheung mentre rincasa dal lavoro, quando esce per comprare la cena, quando sale e scende le scale. Questa opera è strutturata sulla dilatazione temporale, sul "fermarsi un attimo, respirare e riflettere", con le inquadrature ricercate, bellissime e la musica dolce.

RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO Le grandi celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio sono state messe in pausa dalla pandemia. Proprio per questo abbiamo scelto RAFFAELLO-IL GIOVANE PRODIGIO come evento per laripartenza della Grande Arte al Cinema:una celebrazione che si propone di festeggiare la ricorrenza legata all'urbinate, ripercorrendone arte e vicende umane, ma ancor più lasciando parlare la potenza di una pittura capace di attraversare i secoli e offrire emozioni e riflessioni inaspettate Con la voce narrante di Valeria Golino si propone di raccontare Raffaello a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. Tra le riprese più importanti, anche quelle realizzate ad alcune opere custodite all'interno delle Scuderie del Quirinale in occasione della mostra dello scorso anno, "Raffaello 1520-1483", che ha visto un grandissimo numero di capolavori dell'urbinate raccolti insieme in una sola storica esposizione.

100% LUPO Sarà festa anche per i bambini tornare al cinema, l film per tutta la famiglia che ti farà... ululare di gioia! Scopri la grande avventura del cagnolino che diventerà un eroico super lupo dopo mille avventure. Un divertente film di animazione con Freddy, un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo "branco" di licantropi, ma durante la sua prima trasformazione di luna piena qualcosa è andato storto e si ritrova ad essere, un batuffoloso e ridicolo barboncino rosa! Con le voci Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, che tra challenge e scherzi divertenti hanno conquistato oltre mezzo milione di giovani followers.

MALEDETTA PRIMAVERA Il primo amore, le scoperte e le disillusioni di un'adolescente nella Roma degli anni '80. un corpo a corpo gioioso e combattivo fra due donne in divenire Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili. Una storia d'amore - quella tra Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli - vista attraverso gli occhi di una bambina, loro figlia - Nina, interpretata da Emma Fasano - che cerca il suo posto nel mondo. Micaela Ramazzotti ha fatto il suo ritorno sul grande schermo c Una storia assolutamente nelle sue corde, lei che adora interpretareruoli femminili forti e d'impatto, che traggono la loro essenza proprio dalla semplicità e genuinità, in un'ambientazione anni Ottanta che sicuramente piacerà al pubblico.

THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA Una notizia: questo è cinema. Ed è grande cinema. Perché quello che vedi ti fa stare incollato allo schermo, e perché quello che vedi ti sorprende sempre. È grande cinema anche se non ci sono effetti speciali.Arriva in Piazza Europa con la luccicanza dell'Oscar vinto da Anthony Hopkins – un Oscar per il Miglior Attore Un grande film è (anche o soprattutto, forse) quello in cui le vicende non si dipanano indipendentemente dall'osservazione dello spettatore. Quest'ultimo non solo non si sente mai escluso dalla storia, ma attraverso gli attori e le situazioni narrate entra in scena lui stesso con tutto il retroterra del suo mondo interno. Stai lì a guardare ed è come se recitassi la tua parte. Partecipi alle scene proiettate e le completi in qualche modo.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA).