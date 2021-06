Al Garibaldi Carrara, Arena Piazza Europa, Arena Lerici dal 14 al 20 giugno

sabato, 12 giugno 2021, 11:00

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Piazza Europa, Arena Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 14 al 20 giugno.



Programmi:

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Lunedi 14 Giugno

Ore 21.15 ESTATE '85

Martedi 15 Giugno

Ore 21.15 EXTRALISCIO PUNK DA BALERA ( Evento Nazionale )

Mercoledi 16 Giugno

Ore 21.15 EXTRALISCIO PUNK DA BALERA ( Evento Nazionale )

Giovedi 17 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA (Vincitore Premio Oscar Migliore Attore Anthony Hopkins)



Venerdi 18 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA

Sabato 19 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA



Domenica 20 Giugno

Ore 17.15 - 19.15 -21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA



ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 14 Giugno

ALLESTIMENTO ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA

Martedi 15 Giugno

ORE 21.15 APERTURA ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA: ESTATE '85

Mercoledi 16 Giugno

Ore 21.15 EXTRALISCIO PUNK DA BALERA ( Evento Nazionale )

Giovedi 17 Giugno

Ore 21.15 NOMADLAND (Vincitore Premio Oscar Miglior Film)

Venerdi 18 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA (Vincitore Premio Oscar Migliore Attore Anthony Hopkins)

Sabato 19 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA

Domenica 20 Giugno

Ore 21.15 THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 14 Giugno

Ore 21.15 ESTATE '85

Martedi 15 Giugno

Ore 21.15 IN THE MOOD FOR LOVE

Mercoledi 16 Giugno

Ore 21.15 IN THE MOOD FOR LOVE

Giovedi 17 Giugno

Ore 21.15 IN THE MOOD FOR LOVE

Venerdi 18 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA

Sabato 19 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA

Domenica 20 Giugno

Ore 21.15 MALEDETTA PRIMAVERA

NOTE :



ESTATE '85 Nell'estate 1985, in una cittadina balneare della Normandia, si ascoltano le cover di Rod Stewart di Sailing, si tengono le maniche arrotolate di camicie e magliette quasi fino alla spalla, capelli vaporosi e jeans ascellari ben stretti in vita. François Ozon racconta, con il travolgente entusiasmo, l'energia e l'emotività vibrante di un adolescente, la vacanza al mare di un ragazzo alle prese con il primo grande amore, fra la luce di Eric Rohmer, sguardi in macchina alla Truffaut e canzoni dei Cure

EXTRALISCIO PUNK DA BALERA Un evento che punta ariportare i fan in sala per cantare e ballare sulle note degli Extraliscio. Così, dopo il successo al 71° Festival di Sanremo , continua la missione di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara di contaminare la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto. Prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali,motore inesauribile di arte e cultura, gli Extraliscio fanno incontrare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop in un'esplosione di suoni, ironia e libertà.

NOMADLAND Basato sull'omonimo racconto di inchiesta di Jessica Bruder, è il ritratto circolare e olistico di una nazione ma anche di un'identità femminile che si è definitivamente sganciata da tutto ciò che fa parte del vivere comune (occidentale): come un domicilio fisso, o una famiglia pronta a sedersi intorno al tavolo nel Giorno del Ringraziamento. Il cinema è tornato! (Premio Oscar 2021 come Miglior Film) diretto dalla cinese naturalizzata statunitense Chloé Zhao (Miglior Regia) è strepitoso! La fotografia è la vera trama, narrata lungo i solchi espressivi del volto intenso di una gigantesca Frances McDormand, Premio Oscar come Migliore Attrice

THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA Una notizia: questo è cinema. Ed è grande cinema. Perché quello che vedi ti fa stare incollato allo schermo, e perché quello che vedi ti sorprende sempre. È grande cinema anche se non ci sono effetti speciali.Arriva in Piazza Europa con la luccicanza dell'Oscar vinto da Anthony Hopkins – un Oscar per il Miglior Attore Un grande film è (anche o soprattutto, forse) quello in cui le vicende non si dipanano indipendentemente dall'osservazione dello spettatore. Quest'ultimo non solo non si sente mai escluso dalla storia, ma attraverso gli attori e le situazioni narrate entra in scena lui stesso con tutto il retroterra del suo mondo interno. Stai lì a guardare ed è come se recitassi la tua parte. Partecipi alle scene proiettate e le completi in qualche modo.

IN THE MOOD FOR LOVE Wong Kar-wai racconta l'amore, il suo sviluppo e la sua eterna illusione. Come solo lui è capace di fare. Una perla del cinema un film di rara bellezza ed eleganza una poesia fatasi film. Una delle cose che si apprezzano di più in questo capolavoro di Wong Kar-wai è proprio l'incedere elegante e sinuoso di Maggie Cheung mentre rincasa dal lavoro, quando esce per comprare la cena, quando sale e scende le scale. Questa opera è strutturata sulla dilatazione temporale, sul "fermarsi un attimo, respirare e riflettere", con le inquadrature ricercate, bellissime e la musica, dolc.

MALEDETTA PRIMAVERAIl primo amore, le scoperte e le disillusioni di un'adolescente nella Roma degli anni '80. un corpo a corpo gioioso e combattivo fra due donne in divenire Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili. Una storia d'amore - quella tra Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli - vista attraverso gli occhi di una bambina, loro figlia - Nina, interpretata da Emma Fasano - che cerca il suo posto nel mondo. Micaela Ramazzotti ha fatto il suo ritorno sul grande schermo c Una storia assolutamente nelle sue corde, lei che adora interpretareruoli femminili forti e d'impatto, che traggono la loro essenza proprio dalla semplicità e genuinità, in un'ambientazione anni Ottanta che sicuramente piacerà al pubblico.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema-per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA).