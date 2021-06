Apertura bandi per i contributi alle imprese

martedì, 22 giugno 2021, 15:20

La programmazione di uscita dei bandi sarà la seguente:



Digitalizzazione



pubblicazione modelli 22 giugno

presentazione domande dalle ore 11:00 del 24 giugno



TURISMO - INTERNAZIONALIZZAZIONE



pubblicazione modelli 28 giugno

presentazione domande dalle ore 11:00 del 01 luglio



LAVORO - CRISI D'IMPRESA



pubblicazione modelli 05 luglio

presentazione domande dalle ore 11:00 del 08 luglio



Da quest'anno, a pena di esclusione, le domande per la partecipazione ai vari disciplinari dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di



InfoCamere - Servizi e-gov.



Nella home page del sito camerale tutte le informazioni sui bandi