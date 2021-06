Asl: domani altri due open day a Carrara e Pisa esclusivamente per "over 60"

venerdì, 4 giugno 2021, 19:20

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Domani ne sono in programma altri due a Carrara e Pisa, indirizzati in maniera specifica alla popolazione over 60.

Nella giornata di oggi (4 giugno) questi i dati sulle vaccinazioni effettuate in modalità open day in quattro sedi.

Lucca - Cittadella della Salute “Campo di Marte”: nella mattinata sono stati somministrati 114 vaccini sui 165 disponibili. Nel pomeriggio, fino alle 18 di oggi erano state somministrate 24 dosi (ce n’erano altre 165 disponibili).

Livorno - Modigliani Forum: nella mattinata sono stati somministrati 45 vaccini su 165 disponibili, nel pomeriggio 57 su altri 165 disponibili.

Pontedera – Centro vaccinale di Piazza del Mercato: somministrati 70 vaccini su 165 disponibili, nel pomeriggio 65 su altri 165 disponibili.

Cecina – Sede comunale: somministrati 60 vaccini su 110 disponibili, nel pomeriggio 42 su altri 110 disponibili.

Domani (5 giugno) previsti open day in questo caso esclusivamente per gli “over 60” e con età massima di 79 anni, ancora di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) in due sedi.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 561 vaccini in più, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

Pisa – Ospedaletto, Via Bellatalla, 1

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini, che verranno somministrati dalle 7.30 alle 13.

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato).

Sul sito dell’Asl Toscana nord ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7053-vaccino-anti-covid19-info. sono reperibili indicazioni e notizie più specifiche.