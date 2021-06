Barani (NPsi): Mattarella deve mandare i carabinieri nella sede Anm

Altre notizie brevi

giovedì, 24 giugno 2021, 15:49

Apre al pubblico la mostra 'Storie di abiti e devozione. Doni preziosi dai palazzi alle sacrestie' da venerdì 25 giugno 2021 al Museo Diocesano di Massa.

giovedì, 24 giugno 2021, 14:32

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 giugno, sono 17. Per quanto riguarda le vaccinazioni il totale delle dosi somministrate sul territorio aziendale è di 870.830. Le prime dosi erogate hanno superato quota 600mila: sono 604.953.

giovedì, 24 giugno 2021, 12:10

L'associazione culturale Antica Massa Cybea, con il patrocinio del Comune di Massa, è lieta di annunciare il concerto "Le quattro stagioni" di Vivaldi con il noto maestro concertatore Marco Mandolini accompagnato dall'Ensemble Massa Cybea Carla Mordan - Cecilia Colombani, violini Monica Cotechini, viola Enrico Messina, violoncello Giovanni Biancalana, contrabbasso Erminia Migliorini, clavicembalo.

mercoledì, 23 giugno 2021, 17:43

Sul paventato cambiamento della Legge regionale sulle case popolari Fratelli d'Italia lancia una mobilitazione regionale a partire dal Consiglio regionale e dai capoluoghi di provincia. "È una follia sganciare l'assegnazione degli alloggi popolari dalla residenza. Ci opporremo con ogni mezzo affinché la modifica della legge regionale sulle case popolari non...

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:45

Poste Italiane comunica che in provincia di Massa Carrara le pensioni del mese di luglio verranno accreditate a partire da venerdì 25 giugno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:37

"La legge (Dl Sostegni) consente ai farmacisti che hanno partecipato al corso organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità ed effettuato una prova pratica, previo accordo con la Regione Toscana, di somministrare i vaccini sia all’interno della farmacia che degli hub vaccinali, non esiste una distinzione perché si presumono entrambi luoghi sicuri...

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:09

"E' una vittoria del mondo della disabilità, non una vittoria di parte ma di tutti, che prende spunto dal riconoscimento del lavoro già fatto in Toscana". Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, la cui mozione per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi è stata approvata dal...

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:06

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 giugno, sono 8. Sono due i nuovi casi di contagio in provincia di Massa-Carrara: uno a Carrara e uno ad Aulla.

martedì, 22 giugno 2021, 18:24

Con l'obiettivo di migliorare il servizio erogato alla cittadinanza in ordine alla sempre più capillare raccolta dei rifiuti porta a porta demandata ad Asmiu il comune ha attivato attraverso Master srl un monitoraggio in materia di corresponsione della tassa sui rifiuti TARI rafforzando così le azioni di contrasto a comportamenti...

martedì, 22 giugno 2021, 16:26

Marco Cappato il 23 giugno sarà a Massa e Carrara per l'avvio della raccolta firme sul Referendum Eutanasia Legale.