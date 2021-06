Collaborare insieme per la conservazione della natura: mercoledì 16 testimonianze per i primi 20 anni del Parco nazionale dell'Appennino

Altre notizie brevi

domenica, 13 giugno 2021, 14:03

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 giugno, sono 20. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 18 giugno.

sabato, 12 giugno 2021, 18:20

Roberto Nicoli e Anne Doumont della Federazione dei Verdi di Massa Carrara, esprimono, in in una lettera indirizzata all'amministrazione provinciale, le loro perplessità sugli incarichi attribuiti alla polizia provinciale, la quale, avrebbe come attività principale la vigilanza ambientale sul territorio.

sabato, 12 giugno 2021, 17:08

Il Centro Documentazione Handicap di Carrara ha organizzato la presentazione del nuovo libro di Silvia Tamberi, coordinatrice del CDH, dal titolo: “Gimmy dalle braccia lunghe” edizioni Helicon, che avrà luogo giovedì 17 giugno alle ore 18 presso Palazzo Binelli via Verdi 7 Carrara.

sabato, 12 giugno 2021, 14:46

sabato, 12 giugno 2021, 11:00

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Piazza Europa, Arena Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 14 al 20 giugno.Programmi:

venerdì, 11 giugno 2021, 17:29

Dopo una lunga attesa, ecco Extraliscio - Punk da Balera, il film di Elisabetta Sgarbi dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, che arriverà Al Cinema Garibaldi Carrara il 15, 16 giugno ore 21.15 Un evento che punta a riportare i fan in sala per cantare e ballare sulle note degli Extraliscio. Il film è...

venerdì, 11 giugno 2021, 16:49

Contenere la spesa per farmaci e prescivere esami e visite in modo appropriato. Si parlarà di questi due importanti argomenti, che attraversano tutto il sistema sanitario nazionale e ne determinano la sostenibilità economica, nelle quattro edizioni dell'evento formativo on line intitolato "Promuovere l'appropriatezza prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica...

venerdì, 11 giugno 2021, 14:42

Nell'ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sabato 12 giugno alle 10.30 viene inauguarata a Mulazzo (Ms) la "Via Dantis", un percorso di nove installazioni di marmo tra Inferno, Purgatorio e Paradiso realizzate dallo scultore Giampietro Paolo Paita su progetto del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.

venerdì, 11 giugno 2021, 14:32

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 giugno, sono 39. Sono tre i nuovi casi di contagio registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Massa 2, Montignoso 1;.

venerdì, 11 giugno 2021, 12:56

Il 12 giugno alle ore 17.30, in piazza Aranci a Massa il collettivo studentesco Tirtenlá invita tutti e tutte a manifestare ancora, a gridare insieme un forte 'Basta Cave!' "Il comune di Massa - si legge nella nota - vorrebbe riaprirne ben 7, come se quelle che già ci sono...