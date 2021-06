Collettiva di pittura "Continuando" a Carrara

sabato, 5 giugno 2021, 16:42

E' tempo di riprendere il filo, anche in campo artistico: un incentivo in tal senso proviene dalla collettiva "Continuando" che sarà inaugurata domenica 6 giugno p.v., alle ore 18, al Fondo Giannotti a Carrara.



In via San Martino 1, fino al 13 del mese, si potranno apprezzare i quadri di 11 artisti, nessuno locale ma tutti di varie parti d'Italia.



«L'incontro tra pittori del posto e "forestieri" dovrebbe servire a uno scambio e a un incitamento reciproci», dichiara l'organizzatrice della mostra Maria Pina Cirillo, critica d'arte e letteraria, «Con questa iniziativa, vorrei contribuire a far vivere nuovamente l'arte. L'esempio a dipingere, a esporre e a visitare mostre può riuscire a convincere chi è ancora restio a farlo».



Su queste premesse, la critica ha voluto la locandina in tre colori: nero, in riferimento al recente buio passato; bianco, per raffigurare il presente, come una tela tutta da dipingere; verde, come simbolo di speranza e rinascita per il futuro.



Per l'inaugurazione, sono previsti alcuni interventi, a parte quello di Maria Pina Cirillo, su aspetti diversi dell'arte e della sua valenza per il difficile momento attuale; al Fondo Giannotti, parleranno: - Giovanna Bernardini, presidente Soroptimist Apuania; - Donatella Gabrielli, presidente dell'Associazione Culturale "Artemisia"; - Antonio Giovanni Mellone, giornalista e critico d'arte; - Monica Michelotti, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara.



Con stili e tematiche di impronta diversa, alla Collettiva "Continuando" partecipano i pittori: - Rosa Avallone, - Enrico Carniani, - Nicola Cirillo, - Fausta Feola, - Mario Francese, - Rosa Liotto, - Mainenti, - Ida Marano, - Adele Natali, - Raffaele Russo, - Marisa Sabatino.



La mostra, a ingresso libero, è aperta, fino al 13 giugno, su appuntamento, telefonando al 333/6340442.