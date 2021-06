Comitato 'No Variante Aurelia' chiama i cittadini a raccolta

venerdì, 4 giugno 2021, 18:47

La Variante Aurelia nella zona di Turano (Massa) è ormai più che una semplice ipotesi: pertanto il Comitato No Variante Aurelia sensibilizza tramite un comunicato stampa tutta la cittadinanza locale: “A noi interessa la salute di tutta la città di Massa – si legge nell'incipit della lettera aperta – e proprio per questo contestiamo il progetto che, invece di risolvere il problema, ne crea uno ulteriore 500 metri più in là, nella zona che già deve fare i conti con la ferrovia, ovverosia Turano-Bagaglione”.

Sottolineando come la vita quotidiana metta tutti i cittadini, abitanti del quartiere e non, in condizioni paritetiche, poiché ognuno ha figli che frequentano la stessa chiesa, scuola o squadra di calcio, il Comitato spiega che “la Variante crea un muro di cinque metri di fronte alla porta delle case; un aumento del traffico già congestionato; un aumento dello smog e dell'inquinamento acustico su tutto il territorio della Variante, purtroppo moto più vasto del quartiere di Turano”.



Tutto ciò per richiamare l'attenzione e la partecipazione civica di chi “sembra essere cieco o sordo dinanzi a questo scempio”.



Per questi motivi il Comitato No Variante Aurelia si rivolge a ogni singolo cittadino, affinché si chieda un'inchiesta pubblica per valutare il reale rapporto costi/benefici di tale progetto, e un confronto serio e argomentato per sviscerare una questione che, altrimenti, verrà solamente subita dalla comunità senza che questa ne sia stata parte attiva.