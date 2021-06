Confartigianato piange la scomparsa del professor dottor Giuseppe Zolesi

Altre notizie brevi

lunedì, 14 giugno 2021, 19:10

Il dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara ha approvato il bando per l'iscrizione ai Centri Estivi per bambine e bambini.

lunedì, 14 giugno 2021, 19:09

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 20.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:24

Progresso e democrazia. Questi i valori che la Federazione dei Verdi di Massa e Carrara intende sottolineare. “Il centrodestra in maniera opportunista sfrutta una nostra sigla che ci rappresenta nel panorama politico italiano - spiegano - Vorremmo rimarcare l'ennesimo tentativo, di proporre una lista.

lunedì, 14 giugno 2021, 11:16

Durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio nel week-end prestando particolare attenzione per la zona di piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli gli agenti delle Volanti hanno contravvenzionato un ragazzo massese per detenzione di cocaina per uso personale mentre ha deferito all'Autorità Giudiziaria...

lunedì, 14 giugno 2021, 11:15

Domani, martedì 15 giugno, alla Farmacia Nausicaa "Paradiso" di Marina di Carrara torna l'appuntamento con la nutrizionista. La dottoressa Ornella Bonafede sarà disponibile per colloqui a titolo gratuito. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 0585 785702 o recandosi direttamente in farmacia.

domenica, 13 giugno 2021, 14:03

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 giugno, sono 20. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 18 giugno.

domenica, 13 giugno 2021, 12:40

Alleanze e collaborazioni necessarie per affrontare efficacemente le sfide della conservazione della natura dell'oggi e del futuro saranno presentate e condivise dal parco con la cittadinanza in occasione della seconda tappa per il 20ennale del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.La portata delle minacce all'ambiente in cui viviamo, dal cui stato dipende...

sabato, 12 giugno 2021, 18:20

Roberto Nicoli e Anne Doumont della Federazione dei Verdi di Massa Carrara, esprimono, in in una lettera indirizzata all'amministrazione provinciale, le loro perplessità sugli incarichi attribuiti alla polizia provinciale, la quale, avrebbe come attività principale la vigilanza ambientale sul territorio.

sabato, 12 giugno 2021, 17:08

Il Centro Documentazione Handicap di Carrara ha organizzato la presentazione del nuovo libro di Silvia Tamberi, coordinatrice del CDH, dal titolo: “Gimmy dalle braccia lunghe” edizioni Helicon, che avrà luogo giovedì 17 giugno alle ore 18 presso Palazzo Binelli via Verdi 7 Carrara.

sabato, 12 giugno 2021, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 giugno, sono 34. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino...