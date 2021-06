Consiglio provinciale: mercoledì 23 giugno 2021 la prossima seduta

martedì, 22 giugno 2021, 16:14

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 18,30.

I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale, oppure in videoconferenza

Questo l’ordine del giorno:

- comunicazioni del presidente

- approvazione verbali seduta precedente del 13/04/2021

- variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 adottata con decreto n. 43 del 19/05/2021– ratifica

- rendiconto di gestione anno 2020: approvazione

- convenzione “tra la Provincia di Massa Carrara ed il Comune di Massa per l’attuazione sinergica delle funzioni relative alla permuta dell’immobile, di proprietà della Provincia di Massa Carrara, denominato “ex caserma dei CC” (Massa – via Angelini), con l’immobile comunale di in via Simon Musico (Massa), già sede della scuola media Vittorio Alfieri.”

- interrogazioni/interpellanze/mozioni/ordini del giorno