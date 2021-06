Continuano gli eventi culturali nella sede di Associazione “Qulture” in Piazza Delle Erbe in Carrara

Altre notizie brevi

Nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 giugno prossimo il parco "Ugo Pisa" di Marina di Massa rimarrà chiuso al pubblico per consentire lavori di manutenzione del verde.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 giugno, sono 45. Sono quattro i nuovi casi di contagio registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 2, Montignoso 1; Filattiera 1.

Torna l'estate e torna "Il mare dei bambini", il centro estivo promosso dal comune di Montignoso per crescere e divertirsi in compagnia.

A partire dalla prossima settimana, cioè da quella che inizia lunedì 14 giugno 2021, sulle strade provinciali della zona industriale dei Comuni di Massa e Carrara, entra in funzione Speedvelox, uno strumento mobile di rilevazione della velocità che la Provincia di Massa-Carrara ha acquistato nelle scorse settimane per metterlo a...

'SOLO' è il titolo del romanzo storico di Riccardo Nencini, edito da Mondadori, che verrà presentato venerdi 11 giugno a Carrara alle ore 21.30 presso il Giardino palazzo Binelli-Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

Giovedì 10 giugno riparte il traffico pesante da e per le cave, con una viabilità alternativa, dopo il distacco di alcuni massi in località Belgia, nel tratto della viabilità dell’Ex Marmifera tra la località Tarnone e i Ponti di Vara, avvenuto nella mattinata di martedì 8 giugno.

Intorno alle 15.01 sono stati attivati i soccorsi per un intervento a Fivizzano, in zona Colla, località Magliettola. Una donna di 67 anni è caduta da un poggio facendo un volo dall’altezza di 2-3 metri. Ha riportato trauma cranico e trauma del bacino ed è stata portata con Pegaso, in...

La ASL Toscana nord ovest ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle organizzazioni del Terzo Settore per reclutare volontari da destinare all’accoglienza della cittadinanza agli hub vaccinali e regolare i flussi della numerosa utenza.

Asmiu comunica alcune importanti iniziative che di seguito vengono illustrate.• Apertura infopoint in Piazza Aranci: o Infopoint Piazza Aranci, rivolto alle utenze non domestiche (commerciali) del Centro Storico.Saremo presenti Sabato 12 e Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00Qui le utenze commerciali potranno avere informazioni sul nuovo servizio...

Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Aulla la Proloco di Caprigliola indice la terza edizione della rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” articolata in tre sezioni di concorso: A – poesia (scadenza 14 agosto), B – fotografia ( scadenza 14 agosto), C...