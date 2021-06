Convegno sul porto domani a Marina di Carrara

Altre notizie brevi

domenica, 27 giugno 2021, 16:18

Nausicaa informa che mercoledì 30 giugno 2021 a causa dello sciopero nazionale del settore igiene urbana, indetto dai sindacati di categoria, i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento non potranno essere garantiti. L'azienda si scusa per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi e si impegna a recuperare nel più breve...

sabato, 26 giugno 2021, 16:53

La FENAPI di Massa Carrara comunica che con un nuovo decreto il governo Draghi ha introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni familiari.

sabato, 26 giugno 2021, 08:39

"Abbiamo notizia che già 5 proposte di imprese che volevano insediarsi con attività metalmeccaniche di varia natura hanno dovuto rinunciare per la mancanza di spazi adeguati in Zona Industriale Apuana. È per questo che riteniamo che sia una assoluta necessità mantenere e valorizzare al meglio quelle aree che dovrebbero essere destinate ad...

venerdì, 25 giugno 2021, 16:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Europa e Arena Astoria, con tanto di descrizione e scheda dei film proiettati, dal 28 giugno al 4 luglio.

venerdì, 25 giugno 2021, 15:36

In questi giorni si è tenuta l’assemblea costitutiva del Circolo Chico e Marielle”, ospitata per l'occasione nella sede dello storico circolo Arci “Bocciodromo” di Marina di Carrara. Il Circolo, infatti, riconosce come obiettivi la promozione sociale e il riconoscimento degli ideali della sinistra antifascista, propri dell’ARCI.

giovedì, 24 giugno 2021, 16:16

Mattarella deve mandare i carabinieri nella sede Anm. Nuovo Psi aderisce ai referendum sulla giustizia dei radicali e Lega. "Aveva ragione Cossiga, vanno mandati i carabinieri nella sede dell'Associazione nazionale dei magistrati e deve essere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione ad intervenire perchénessuno può minacciare uno strumento democratico come quello referendario".

giovedì, 24 giugno 2021, 15:49

Apre al pubblico la mostra 'Storie di abiti e devozione. Doni preziosi dai palazzi alle sacrestie' da venerdì 25 giugno 2021 al Museo Diocesano di Massa.

giovedì, 24 giugno 2021, 14:32

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 giugno, sono 17. Per quanto riguarda le vaccinazioni il totale delle dosi somministrate sul territorio aziendale è di 870.830. Le prime dosi erogate hanno superato quota 600mila: sono 604.953.

giovedì, 24 giugno 2021, 12:10

L'associazione culturale Antica Massa Cybea, con il patrocinio del Comune di Massa, è lieta di annunciare il concerto "Le quattro stagioni" di Vivaldi con il noto maestro concertatore Marco Mandolini accompagnato dall'Ensemble Massa Cybea Carla Mordan - Cecilia Colombani, violini Monica Cotechini, viola Enrico Messina, violoncello Giovanni Biancalana, contrabbasso Erminia Migliorini, clavicembalo.

mercoledì, 23 giugno 2021, 17:43

Sul paventato cambiamento della Legge regionale sulle case popolari Fratelli d'Italia lancia una mobilitazione regionale a partire dal Consiglio regionale e dai capoluoghi di provincia. "È una follia sganciare l'assegnazione degli alloggi popolari dalla residenza. Ci opporremo con ogni mezzo affinché la modifica della legge regionale sulle case popolari non...