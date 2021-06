Coronavirus, zero contagi

martedì, 15 giugno 2021, 19:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 8.

APUANE: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 125 tamponi molecolari e 9 test rapidi;

Numero di guarigioni: 20;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 77.066 prime dosi e 36.114 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 51%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,1%;

da 70 a 79 anni - 86,1%;

da 60 a 69 anni - 79,4%;

da 50 a 59 anni - 55,3%;

da 40 a 49 anni - 28,6%.

LUNIGIANA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 21 tamponi molecolari e 12 test rapidi;

Numero di guarigioni: 10;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 19.182 prime dosi e 12.640 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49,6%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 90,6%;

da 70 a 79 anni - 82,7%;

da 60 a 69 anni - 74,9%;

da 50 a 59 anni - 44,6%;

da 40 a 49 anni - 24,4%.

PIANA DI LUCCA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 196 tamponi molecolari e 34 test rapidi;

Numero di guarigioni: 9;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 63.872 prime dosi e 35.817 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 48,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,9%;

da 70 a 79 anni - 86,8%;

da 60 a 69 anni - 78%;

da 50 a 59 anni - 47,9%;

da 40 a 49 anni - 32%.

VALLE DEL SERCHIO: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 54 tamponi molecolari e 22 test rapidi;

Numero di guarigioni: 4;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 17.779 prime dosi e 11.018 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 52,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,8%;

da 70 a 79 anni - 86,3%;

da 60 a 69 anni - 76%;

da 50 a 59 anni - 48%;

da 40 a 49 anni - 36,7%.

PISA: 2 nuovi casi positivi

Cascina 1, Pisa 1;

Tamponi eseguiti: 386 tamponi molecolari e 148 test rapidi;

Numero di guarigioni: 5;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 60.115 prime dosi e 34.239 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 54,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,5%;

da 70 a 79 anni - 88,5%;

da 60 a 69 anni - 81,8%;

da 50 a 59 anni - 62,8%;

da 40 a 49 anni - 37,7%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 201 tamponi molecolari e 5 test rapidi;

Numero di guarigioni: 4;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 62.942 dosi e 31.891 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 92,4%;

da 70 a 79 anni - 86,7%;

da 60 a 69 anni - 79,1%;

da 50 a 59 anni - 52,2%;

da 40 a 49 anni - 30,6%.

LIVORNO: 1 nuovo caso positivo

Livorno 1;

Tamponi eseguiti: 246 tamponi molecolari e 14 test rapidi;

Numero di guarigioni: 17;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 78.907 prime dosi e 41.718 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 47,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 88,2%;

da 70 a 79 anni - 83,8%;

da 60 a 69 anni - 76,8%;

da 50 a 59 anni - 47,5%;

da 40 a 49 anni - 26,9%.

VALLI ETRUSCHE: 2 nuovi casi positivi

Campiglia Marittima 1, Cecina 1;

Tamponi eseguiti: 168 tamponi molecolari e 22 test rapidi;

Numero di guarigioni: 6;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 46.978 prime dosi e 27.140 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49%.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 90%;

da 70 a 79 anni - 84,5%;

da 60 a 69 anni - 76,8%;

da 50 a 59 anni - 46,2%;

da 40 a 49 anni - 27,4%.

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 14 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 18.861 prime dosi e 10.299 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 85,2%;

da 70 a 79 anni - 81,9%;

da 60 a 69 anni - 78,6%;

da 50 a 59 anni - 68,1%;

da 40 a 49 anni - 58%.

VERSILIA: 3 nuovi casi positivi

Camaiore 1, Massarosa 1, Viareggio 1;

Tamponi eseguiti: 205 tamponi molecolari e 16 test rapidi;

Numero di guarigioni: 4;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 64.251 prime dosi e 36.875 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,7%;

da 70 a 79 anni - 87,3%;

da 60 a 69 anni - 80%;

da 50 a 59 anni - 48,4%;

da 40 a 49 anni - 28,1%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 74.737 (+89 rispetto a ieri).

Non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest a questa mattina (15 giugno) erano in totale 50 (lo stesso numero di ieri) di cui 11 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 12 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 11 i ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 9 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 14 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 3 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 1 i ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 4.276 (-75 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (14 giugno) le vaccinazioni effettuate erano 787.704, di cui 545.901 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.623), altre fasce d’età (273.302), soggetti vulnerabili per patologia (72.499), operatori sanitari e sociosanitari (35.871), operatori scolastici (25.634), caregiver di soggetti vulnerabili (14.113) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco etc (29.859).

Sono stati vaccinati 248.587 uomini e 297.313 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (14 giugno), apparteneva alla fascia 60-69 con 126.759; subito dopo la fascia 70-79 con 122.608 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 85.743; quindi la fascia 50-59 con 85.408 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 52.408; fascia 30-39 con 28.858; la fascia oltre i 90 anni con 20.415; la fascia 20-29 con 17.900; nettamente ultima la fascia 0-19 con 5.802 vaccinati.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.