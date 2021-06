Coronavirus, un solo caso in provincia

Altre notizie brevi

sabato, 19 giugno 2021, 12:25

Bando di concorso al Premio di Poesia "Il Sirmionelugana 2022". Il Termine ultimo di isicrizione è fissato per il giorno 10 gennaio 2022.Ogni autore dovrà presentare in concorso 8 (otto) poesie, edite od inedite, in lingua italiana.Sono ammesse 2 (due) poesie in lingue dialettali o straniere.Ai primi 5 (cinque) classificati spetterà in premio la pubbliccazione di...

sabato, 19 giugno 2021, 11:37

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Arena Piazza Europa dal 21 al 27 giugno, con tanto di scheda e descrizione dei film proiettati.

sabato, 19 giugno 2021, 08:34

Con orario estivo, quindi alle ore 18,30, lunedì 21 giugno e venerdì 25 giugno la Passeggiata della Salute. La Passeggiata si svolgerà, sino alla fine di agosto, al Parco dell'Ugo Pisa con appuntamento all'ingresso lato mare. Ritrovo all'ingresso lato mare del Parco. La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anti-Covid (zona gialla) e con la...

venerdì, 18 giugno 2021, 15:47

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 giugno, sono 21.

venerdì, 18 giugno 2021, 09:26

Lunedì 21 giugno nel centro storico di Massa si celebra il solstizio d'estate con una Festa della musica organizzata dal circolo Do.Re.Mi in occasione della giornata internazionale della musica giunta alla 27esima edizione

venerdì, 18 giugno 2021, 09:25

Un corso teorico-pratico di Cna per addetti antincendio rischio elevato. Sono aperte le iscrizioni al corso della durata di 16 ore per il rilascio dell'idoneità tecnica. La parte teorica si terra in modalità online su piattaforma Zoom mente la pratica in presenza. Successivamente alle 16 ore di corso è previsto l'esame...

venerdì, 18 giugno 2021, 09:23

Oggi alle ore 10 inaugura presso il campo di via Casola a Marina di Massa il parco acquatico Laguna delle orche; nel pomeriggio, alle ore 18,30, è il momento del giro inaugurale per la ruota panoramica ubicata nel vicino parcheggio di via Casola. In entrambi i casi saranno presenti rappresentanti dell'amministrazione comunale.

giovedì, 17 giugno 2021, 17:50

AVIS Carrara: il via alle iscrizioni alla nuova edizione della Colonnata Trek, che si svolgerà domenica 11 luglio. L'iniziativa, sviluppata assieme al CAI Carrara, prevede un'escursione con partenza dal caratteristico borgo di Colonnata fino all'esclusivo David di Kobra.

giovedì, 17 giugno 2021, 15:54

I dipartimenti regionali toscani "Tutela Vittime" e "Legalità e Sicurezza" di Fratelli d'Italia, aderiscono alla campagna nazionale "Onda Tricolore - Contro le mafie abbattiamo il silenzio" che li vedrà presenti in varie parti della Toscana per illustrare le proposte di Fratelli d'Italia per contrastare le mafie.Nella provincia di Massa Carrara,...

giovedì, 17 giugno 2021, 15:24

Da lunedì 21 giugno l'orario per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli in via Cavour torna consentito tutti i giorni della settimana eccetto i festivi dalle ore 7 alle ore 17. La sosta all'interno di detta fascia oraria di apertura al traffico (7 – 17) per i non...