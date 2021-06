Cosimo Maria Ferri raccoglie l’appello del presidente dell’ordine dei farmacisti Giarelli

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:37

"La legge (Dl Sostegni) consente ai farmacisti che hanno partecipato al corso organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità ed effettuato una prova pratica, previo accordo con la Regione Toscana, di somministrare i vaccini sia all’interno della farmacia che degli hub vaccinali, non esiste una distinzione perché si presumono entrambi luoghi sicuri ed adeguati. La volontà politica e il dettato normativo non lasciano spazio a diverse interpretazioni non si comprende sulla base di quale disposizione L’Asl Nord Ovest abbia in un primo momento consentito a questi farmacisti di prestare la loro attività, peraltro volontaria, all’interno degli hub come quello della Fiera di Marina di Carrara e successivamente lo abbia invece vietato. Occorre rivedere questa decisione e fare chiarezza nel rispetto delle norme in un momento in cui e’ importante continuare la campagna vaccinale in sicurezza e con rapidità. Raccolgo, pertanto, l’appello del Presidente dell’ordine dei Farmacisti Giarelli e ne condivido i contenuti". Così l'onorevole Cosimo Maria Ferri in una nota stampa.