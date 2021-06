Divieti di sosta, rimozione e restringimento della carreggiata lungo le strade provinciali della zona industriale dei comuni di Massa e Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 29 giugno 2021, 19:18

"La Regione Toscana si affretti e dia il via libera alla ripresa delle escavazioni nelle cave che si trovano sul reticolo idrico, la cui attività è ancora sospesa. Le istituzioni pubbliche dovrebbero aiutare le aziende a riprendere la loro attività, invece di penalizzarle e di mettere i bastioni tra le ruote.

Luca Tonlazzerini, responsabile dipartimento cultura di Forza Italia Massa, in una nota stampa, annuncia che nella mattinata di oggi 29 giugno, è stato effettuato un sopralluogo presso l' IIS "A. Meucci", con il coordinatore comunale Domenico Piedimonte, il Consigliere provinciale Antonio Cofrancesco, davanti ad una situazione di stallo riguardante i...

lunedì, 28 giugno 2021, 17:53

L'associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara ospita nuovamente il Prof. Valentino Baldacci, esperto di storia e geopolitica e accademico. L'incontro si svolgerà giovedì 1º luglio alle 18:00 presso Villa Cuturi (Marina di Massa).

lunedì, 28 giugno 2021, 17:50

Si comunica che mercoledì 30 giugno a causa dello sciopero nazionale del settore igiene urbana, indetto dai sindacati di categoria, i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento non potranno essere garantiti del tutto. ASMIU, oltre ai servizi minimi previsti dalle vigenti normative, cercherà di garantire anche tutti gli altri servizi in...

lunedì, 28 giugno 2021, 09:32

La componente giovani del partito democratico, in un comunicato, annunciano il loro sostegno a Gianni Lorenzetti, candidato sindaco di Montignoso.

domenica, 27 giugno 2021, 20:50

AdSP, WISTA e PROPELLER hanno organizzato per domani un convegno a Marina di Carrara su “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Possibili impatti per il settore Marittimo-Portuale ”.

domenica, 27 giugno 2021, 16:18

Nausicaa informa che mercoledì 30 giugno 2021 a causa dello sciopero nazionale del settore igiene urbana, indetto dai sindacati di categoria, i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento non potranno essere garantiti. L'azienda si scusa per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi e si impegna a recuperare nel più breve...

sabato, 26 giugno 2021, 16:53

La FENAPI di Massa Carrara comunica che con un nuovo decreto il governo Draghi ha introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni familiari.

sabato, 26 giugno 2021, 08:39

"Abbiamo notizia che già 5 proposte di imprese che volevano insediarsi con attività metalmeccaniche di varia natura hanno dovuto rinunciare per la mancanza di spazi adeguati in Zona Industriale Apuana. È per questo che riteniamo che sia una assoluta necessità mantenere e valorizzare al meglio quelle aree che dovrebbero essere destinate ad...

venerdì, 25 giugno 2021, 16:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Europa e Arena Astoria, con tanto di descrizione e scheda dei film proiettati, dal 28 giugno al 4 luglio.