Fenapi: “Non tutti i pensionati percepiscono la giusta pensione”

venerdì, 4 giugno 2021, 08:33

La FENAPI di Massa Carrara segnala che vi sono tuttora pensionati che percepiscono un assegno pensionistico incongruente rispetto alle loro reali spettanze.

In tal senso la stessa FENAPI tramite il proprio Patronato INAPI ha attivato uno specifico servizio gratuito per la verifica di ogni situazione sia per le pensioni ordinarie mensili che per le competenze riguardo la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

La FENAPI segnala che una pensione su quattro contiene errori sul calcolo dell'assegno, soprattutto per le pensioni che non superano i 1200 euro.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

CARRARA in Via 7 Luglio,4

MASSA in Via Aurelia Ovest, 139

MONTIGNOSO in Via Roma,9

Centralino telefonico: 0585 74931