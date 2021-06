Forza Italia Carrara: "Mai più un caso come quello di Samam: fondamentale puntare sulla prevenzione"

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:56

Intorno alle 15.01 sono stati attivati i soccorsi per un intervento a Fivizzano, in zona Colla, località Magliettola. Una donna di 67 anni è caduta da un poggio facendo un volo dall’altezza di 2-3 metri. Ha riportato trauma cranico e trauma del bacino ed è stata portata con Pegaso, in...

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:00

La ASL Toscana nord ovest ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle organizzazioni del Terzo Settore per reclutare volontari da destinare all’accoglienza della cittadinanza agli hub vaccinali e regolare i flussi della numerosa utenza.

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:36

Asmiu comunica alcune importanti iniziative che di seguito vengono illustrate.• Apertura infopoint in Piazza Aranci: o Infopoint Piazza Aranci, rivolto alle utenze non domestiche (commerciali) del Centro Storico.Saremo presenti Sabato 12 e Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00Qui le utenze commerciali potranno avere informazioni sul nuovo servizio...

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:16

Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Aulla la Proloco di Caprigliola indice la terza edizione della rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” articolata in tre sezioni di concorso: A – poesia (scadenza 14 agosto), B – fotografia ( scadenza 14 agosto), C...

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:12

La 'Rock & Roll – Hall of Fame band' dei Bon Jovi, Encore Nights e Trafalgar Releasing annunciano una nuova esclusiva esperienza cinematografica e musicale per le sale di tutto il mondo: il film concerto dei Bon Jovi sarà infatti proiettato in esclusiva al cinema Garibaldi Carrara nei giorni 11-13...

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:56

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà venerdì 11 giugno alla farmacia "La Prada" di Avenza dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L'iniziativa sarà dedicata al trattamento della pelle e del cuoio capelluto.

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 giugno, sono 20. Sono tre i nuovi casi di contagio, oggi, in provincia di Massa-Carrara: Carrara 1, Massa 2.

martedì, 8 giugno 2021, 20:15

Il 12 giugno alle ore 17.30, in piazza Aranci a Massa il collettivo studentesco Tirtenlá invita tutti e tutte a manifestare ancora, a gridare insieme un forte Basta Cave!: Il comune di Massa vorrebbe riaprirne ben 7, come se quelle che già ci sono non fossero sufficientemente dannose, noi non...

martedì, 8 giugno 2021, 17:26

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 giugno, sono 17.

martedì, 8 giugno 2021, 17:19

Sono stati istituiti e sono entrati in vigore nuovi limiti di velocità lungo alcune strade provinciali dei Comuni di Massa e di Carrara: li prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per adeguarli alle dimensioni geometriche ed alle condizioni del piano viabile.