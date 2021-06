Forza Italia continua a spingere per la riqualificazione di CarraraFiere

venerdì, 4 giugno 2021, 18:46

Così Forza Italia continua a spingere per la riqualificazione di Carrara Fiere: "Avevamo già denunciato insieme ad un coro proveniente da tutta la città quanto fosse assurda e colpevole questa situazione di sofferenza ormai fallimentare di Imm-Carrarafiere Srl, con bilanci non approvati da ormai due anni e 24 famiglie che rischiano un posto di lavoro - spiegano - C'erano state da parte dell'assessore regionale Marras rassicurazioni sulle coperture e la promessa di scadenze certe, adesso è inaccettabile qualsiasi rinvio. Ancor più è offensivo leggere che il pallino sul Polo Tecnologico del Marmo sia passato da Carrarafiere a Navacchio".



Rapidità, questo chiedono i rappresentanti del partito: "È necessario dare subito corso al piano industriale ed approvare i bilanci, dar via ad un risanamento che preservi la funzione fieristica e polifunzionale della struttura, esternalizzare l'organizzazione delle fiere affittando gli spazi, mantenendo in house solo quelle strategiche per il territorio come marmo e nautica, in cui la nostra terra è un eccellenza mondiale. Quello che riguarda il marmo deve rimanere a Carrara, e quindi si diano subito spiegazioni su quanto avvenuto fuori da ogni logica comprensibile a Navacchio in Pisa - concludono - I tempi sono fondamentali nel mondo dell'impresa privata e la politica è colpevole del tanto tempo perso. Se ne assumano la responsabilità il Pd e i 5Stelle che governano, si fa per dire, il comune di in maniera inesistente sul problema. Ci auguriamo che i cittadini tra un anno quando saranno chiamati al voto riconoscano che la coalizione di cui Forza Italia sarà primaria componente sarà l'unica credibile rispetto al cambiamento ed all'inversione di questa tendenza al degrado ed all'impoverimento della nostra amata città".