GAIA legge i contatori dell'acqua a Massa

Altre notizie brevi

martedì, 15 giugno 2021, 19:42

Anne Doumont e Roberto Nicoli della Federazione dei Verdi di Carrara, in un comunicato, chiariscono che non sono collegati con la lista Verdi Italia per Carrara, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative 2022 con il centro destra: "A Carrara - dicono - i Verdi sanno che c'è molto da ricostruire...

martedì, 15 giugno 2021, 19:28

Da sabato prossimo 19 giugno sarà possibile accedere alle tre spiagge libere del Comune di Carrara, Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra, esclusivamente previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi mediante portale web collegandosi al sito www.beacharound.com

martedì, 15 giugno 2021, 19:17

La Camera di Commercio di Massa Carrara informa le imprese che, con la nota n.286980 del 22 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2021.

martedì, 15 giugno 2021, 19:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 8.

martedì, 15 giugno 2021, 11:33

La camera ardente per Carletto Marconi è stata allestita presso il Palazzo del Consiglio in piazza Roma nella sala consigliare e resterà accessibile oggi, martedì dalle ore 9.30 alle ore 20.00 e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

lunedì, 14 giugno 2021, 19:10

Il dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara ha approvato il bando per l'iscrizione ai Centri Estivi per bambine e bambini.

lunedì, 14 giugno 2021, 19:09

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 giugno, sono 20.

lunedì, 14 giugno 2021, 13:24

Progresso e democrazia. Questi i valori che la Federazione dei Verdi di Massa e Carrara intende sottolineare. “Il centrodestra in maniera opportunista sfrutta una nostra sigla che ci rappresenta nel panorama politico italiano - spiegano - Vorremmo rimarcare l'ennesimo tentativo, di proporre una lista.

lunedì, 14 giugno 2021, 11:24

Purtroppo un altro grande amico ci ha lasciato, la dirigenza provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara piange la scomparsa del Prof. Pier Giuseppe Zolesi,

lunedì, 14 giugno 2021, 11:16

Durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio nel week-end prestando particolare attenzione per la zona di piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli gli agenti delle Volanti hanno contravvenzionato un ragazzo massese per detenzione di cocaina per uso personale mentre ha deferito all'Autorità Giudiziaria...