Gara di karaoke in piazza Pertini

Altre notizie brevi

giovedì, 17 giugno 2021, 09:07

L’apertura dello sportello gratuito di consulenza psicologica nelle farmacie comunali, in collaborazione con il Centro Itinera è solo l’ultimo in ordine di tempo dei servizi offerti dalle farmacie comunali. Infatti sono in essere da tempo i servizi di misurazione della pressione arteriosa, livelli di saturazione di ossigeno e presso le...

giovedì, 17 giugno 2021, 09:06

La riunione inizierà con la presentazione del volume Atti e Memorie dell'Accademia Aruntica 2020 da parte della presidente Cristina Andrei, seguirà la lettura di uno studio dantesco di Rosa Maria Galleni Pellegrini, nella celebrazione dell'anniversario in morte di Dante e ricordando la ricercatrice e il suo fondamentale contribuito alla istituzione...

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:32

Durante la consultazione, da parte di Legambiente Carrara, sul regolamento attuativo dell’articolo 21 agri marmiferi, tenutasi ieri pomeriggio, è risultato come, l’amministrazione comunale, anzichè individuare obiettivi coerenti abbia affidato il futuro della città agli imprenditori, offrendo loro la proroga della concessione senza gara in cambio dell’attuazione di un ventaglio di...

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:17

Nuovi ristori per il mondo del turismo, stavolta dedicati alle strutture ricettive. Due settimane fa sono state approvate le linee guida e dal 17 giugno sarà pubblicato il bando sul sito di Sviluppo Toscana, società in house, all’indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoristrutturericettive.

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:01

Il 16 giugno alle 18 e 30 si inaugura la quarta esposizione del ciclo "I volti dell'Accademia", appuntamento bisettimanale presso la galleria SecS – spazio espositivo della Consulta Studentesca - in via Santa Maria a Carrara.La Consulta degli studenti per questa esposizione ha avuto il piacere di collaborare con la...

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:45

Giovedì 17 marzo alle ore 21 secondo appuntamento sul Reddito di Base Universale in diretta sulla pagina FB e sul Canale Youtube dell'Associazione Arci 31 Settembre. Interverranno Luca Albori, Nicola Cavazzuti e il Prof. Andrea Fumagalli, Economista e associato di Economia Politica presso l'Università di Pavia, uno dei principali sostenitori...

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 giugno, sono 26. In provincia di Massa-Carrara si contano oggi due nuovi casi positivi di Covid-19: Carrara 1, Aulla 1.

martedì, 15 giugno 2021, 19:42

Anne Doumont e Roberto Nicoli della Federazione dei Verdi di Carrara, in un comunicato, chiariscono che non sono collegati con la lista Verdi Italia per Carrara, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative 2022 con il centro destra: "A Carrara - dicono - i Verdi sanno che c'è molto da ricostruire...

martedì, 15 giugno 2021, 19:28

Da sabato prossimo 19 giugno sarà possibile accedere alle tre spiagge libere del Comune di Carrara, Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra, esclusivamente previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi mediante portale web collegandosi al sito www.beacharound.com

martedì, 15 giugno 2021, 19:19

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel comune di Massa.