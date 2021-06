Garibaldi Carrara, Arena Europa, Arena Astoria dal 28 giugno al 4 luglio

venerdì, 25 giugno 2021, 16:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Europa e Arena Astoria, con tanto di descrizione e scheda dei film proiettati, dal 28 giugno al 4 luglio.





Programmi:

GARIBALDI CARRARA

ARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

ARENA ASTORIA LERICI





CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

CHIUSURA ESTIVA

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Lunedi 28 Giugno

ORE 21.15 HASTA LA VISTA ( Anteprima Nazionale)

Martedi 29 Giugno

ORE 21.15 IL CATTIVO POETA ( in collaborazione con Italcaffè)

Mercoledi 30 Giugno

ORE 21.15 EVANGELION: DEATH (True) THE END OF EVANGELION ( Anime al Cinema)

Giovedi 1 Luglio

Ore 21.15 COMEDIANS ( in collaborazione con Italcaffè)



Venerdi 2 Luglio

Ore 21.15 I PROFUMI DI MADAME WHALBERG ( Omaggio "profumato" al pubblico presente)



Sabato 3 luglio

Ore 21.15 SERATA ARGENTO: Concerto Live di Claudio Simonetti Goblin a seguire Profondo Rosso Versione Restaurata) ( Le Notti Bianche del Cinema)



Domenica 4 Luglio

Ore 21.15 PENGUIN BLOOM ( Anteprima Nazionale per le Notti Bianche del Cinema )



ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Lunedi 28 Giugno

Ore 21.15 100% LUPO ( Bambini in Arena)



Martedi 29 Giugno

Ore 21.15 100% LUPO ( Bambini in Arena)

Mercoledi 30 Giugno

Ore 21.15 NOMADLAND



Giovedi 1 Luglio

Ore 21.15 NOMADLAND



Venerdi 2 Luglio

Ore 21.15 SPIRIT IL RIBELLE ( Bambini in Arena)

Sabato 3 Luglio

Ore 21.15 SPIRIT IL RIBELLE ( Bambini in Arena)

Domenica 4 Luglio

Ore 21.15 SPIRIT IL RIBELLE ( Bambini in Arena)





NOTE :

HASTA LA VISTA: Acclamato come la sorpresa del Festival di Montreal presentato in anteprima europea a Roma si ispira ad una storia vera. Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il pretesto per tre amici, di realizzare il folle progetto di andare a perdere la loro ingombrante verginità. Un road movie, che ha il sapore di una confessione liberatoria, che fa dell'ironia uno strumento di comprensione. Come in ogni viaggio a contare non è tanto la destinazione, ma il viaggio in sé, tra nuove esperienze, rivelazioni, colpi di cuore e di testa.

IL CATTIVO POETA:Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D'Annunzio, una parabola archetipica sul potere e la libertà di pensiero con evidenti ricadute sul presente. La controversa e affascinante figura di D'Annunzio torna a far parlare di sé. Incentrata sugli ultimi due anni di vita del poeta, l'opera racconta di come il regime fascista mise il vate sotto rigida sorveglianza attraverso l'invio di una spia al Vittoriale, il giovane segretario federale di Brescia, Giovanni Comini (l'ottimo Francesco Patanè).

EVANGELION: DEATH (TRUE) /THE END OF EVANGELION Un evento speciale in collaborazione con Lucca Comics con il doppiaggio "Made by Dynit" per la prima reunion dei fan degli anime. Uno degli anime più acclamati e influenti di tutti i tempi: un vero cult dell'animazione giapponese, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. I due film cinematografici, che riprendono e concludono la storia della serie televisiva, saranno proposti al cinema in un evento unico con il doppiaggio "Made by Dynit" originale (il primo doppiaggio classico, quello amato dai fan). La storia ci porta nel cuore della battaglia agli Angeli, che procede di pari passo con la crescita interiore di Shinji, un percorso emotivo coadiuvato dall'incontro del ragazzo con la signorina Misato Katsuragi, la silenziosa Rei Ayanami e Asuka, la sfrontata Third Children.

COMEDIANS Basato sull'opera teatrale omonima di Trevor Griffiths adattata da Gabriele Salvatores, che l'aveva già portata in scena anni fa al Teatro dell'Elfo di Milano, Comedians è una riflessione caleidoscopica sul valore della comicità, che può essere provocazione o semplice intrattenimento, medicina o solletico, coraggio o compiacenza, una delle più riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo

I PROFUMI DI MADAME WALBERG Anne vende il suo talento e le sue fragranze ad aziende di tutti i tipi. Un giorno incontra sulla sua strada Guillaume Una commedia orgogliosamente popolare che insegna, appassiona e fa bene al cuore . Una delizia di film fatto con grazia, sapienza e competenza. Una narrazione leggera che procede per sottrazione. Tutto è accennato, mai insistito, mai esagerato, mai banale, mai prevedibile. Il cinema fa il suo mestiere e per tutta la durata della visione , la vita sembra un luogo dominato da armonia dove è bello stare.

SERATA ARGENTO : CONCERTO LIVE DI CLAUDIO SIMONETTI GOBLIN a seguire Profondo Rosso versione restaurata. I Goblin e le musiche di Dario Argento in Piazza Europa dal vivo. Un autore famoso per le colonne sonore che ha lasciato il segno , l'amore del pubblico per album epocali come "Suspiria" e "Zombi", e ancora meno la passione con cui Claudio Simonetti, uno dei protagonisti di quella formazione, li esegue dal vivo. L'occasione per i fana da non perdere: Al Termine la Proiezione restaurata di Profondo Rosso.

PENGUIN BLOOM Tratto dall'omonimo romanzo di Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive, in cui viene raccontata l'incredibile storia vera della famiglia Bloom. L'emozionate storia di una famiglia che in un momento di grande difficoltà, grazie all'incontro empatico con un piccolo di gazza ferito, ritrova la speranza e la gioia. Con l'attrice due volte candidata all'Oscar Naomi Watts nel ruolo della protagonista, insieme ad Andrew Lincoln, uno dei protagonisti della serie tv The Walking Dead e l'attrice due volte candidata all'Oscar Jacki Weaver.

100% LUPO Sarà festa anche per i bambini tornare al cinema, l film per tutta la famiglia che ti farà... ululare di gioia! Scopri la grande avventura del cagnolino che diventerà un eroico super lupo dopo mille avventure. Un divertente film di animazione con Freddy, un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo "branco" di licantropi, ma durante la sua prima trasformazione di luna piena qualcosa è andato storto e si ritrova ad essere, un batuffoloso e ridicolo barboncino rosa! Con le voci Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, che tra challenge e scherzi divertenti hanno conquistato oltre mezzo milione di giovani followers

NOMADLAND Basato sull'omonimo racconto di inchiesta di Jessica Bruder, è il ritratto circolare e olistico di una nazione ma anche di un'identità femminile che si è definitivamente sganciata da tutto ciò che fa parte del vivere comune (occidentale): come un domicilio fisso, o una famiglia pronta a sedersi intorno al tavolo nel Giorno del Ringraziamento. Il cinema è tornato! (Premio Oscar 2021 come Miglior Film) diretto dalla cinese naturalizzata statunitense Chloé Zhao (Miglior Regia) è strepitoso! La fotografia è la vera trama, narrata lungo i solchi espressivi del volto intenso di una gigantesca Frances McDormand, Premio Oscar come Migliore Attrice

SPIRIT IL RIBELLE Un'avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio. Torna il cavallo selvaggio più celebre del cinema d'animazione americano, domato e amato da una ragazzina ribelle. Semplicemente, i genitori di bambini e bambine che già hanno amato il film e già seguono la serie su Netflix (si ritroveranno al cinema a vedere anche questo ideale terzo tassello della serie.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinem