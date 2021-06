Giovani Democratici attaccano Persiani su Estate Ragazzi

lunedì, 21 giugno 2021, 23:35

I giovani democratici Massa Carrara, con una nota a firma di Lorenzo Mosti, segretario provinciale, e Carolina Farneti segretario comunale di Massa, con una nota intervengono sulla questione del servizio dei centri estivi comunali per i ragazzi in età scolare.

“L’atto eseguito dal sindaco Persiani ci lascia senza parole. Il dimezzamento del “Estate Ragazzi” oltre ad essere un gran dispiacere per i nostri bambini e adolescenti che dopo una stagione scolastica e sportiva compromessa, avrebbero voluto senz’altro sfogarsi e riassaggiare una sfumatura di vita “normale”, è inoltre un grave danno per le famiglie che spesso contano sul servizio estivo “Estate Ragazzi” in sostituzione di un più dispendioso ricorso al servizio di baby-sitter”.

“Come spesso siamo stati abituati- proseguono i GD - a vedere l’amministrazione pensa a buttare fumo negli occhi ai cittadini con eventi che sono obiettivamente fuori dalla portata economica del nostro comune. La nostra proposta è quindi quella di puntare prima ad un consolidamento di piccoli eventi sparsi sul nostro territorio, rivolti a ragazzi, bambini e adulti, per poi sperare in futuro, attraverso la buona riuscita di questi ultimi, in maggiori finanziamenti per eventi culturali e di intrattenimento”.