Il 12 giugno alle ore 17.30, in piazza Aranci a Massa il collettivo studentesco Tirtenlá invita tutti e tutte a manifestare ancora, a gridare insieme un forte Basta Cave!

martedì, 8 giugno 2021, 20:15

Il 12 giugno alle ore 17.30, in piazza Aranci a Massa il collettivo studentesco Tirtenlá invita tutti e tutte a manifestare ancora, a gridare insieme un forte Basta Cave!: Il comune di Massa vorrebbe riaprirne ben 7, come se quelle che già ci sono non fossero sufficientemente dannose, noi non ci stiamo. Non sarà una manifestazione contro i lavoratori e le lavoratrici del settore, anzi, troviamo insieme un'alternativa! Scendiamo in piazza per le Alpi Apuane che in questo momento hanno bisogno di noi più che mai, scendiamo in piazza per le grotte, i corsi d'acqua, la flora e la fauna, per i lavoratori del marmo e non (anche tutti quelli che lavorano come guide ambientali, nei rifugi ecc.).

Il Collettivo studentesco Tirtenlà nasce a Febbraio del 2020 con la volontà di impegnarsi per la salvaguardia delle Alpi Apuane, minacciate ogni giorno dall'attività estrattiva: Siamo un gruppo di dieci studenti liceali ed universitari che amano la montagna e che per questo vorrebbero, attraverso varie iniziative e una comunicazione alla portata di tutti, sensibilizzare su un tema, quello delle cave, spinoso e ricco di contraddizioni.

Il nostro obbiettivo è conciliare insieme tutte le tematiche ambientali, sociali e lavorative per trovare un'alternativa ad una realtà che oramai è sinonimo di mero profitto per pochi.