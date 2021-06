Il cordoglio dell'Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa della dottoressa Dianora Tonarelli

Altre notizie brevi

martedì, 22 giugno 2021, 09:54

La federazione di “Ancora Italia Massa-Carrara” esprime sdegno e preoccupazione per l’aggressione subita dagli scioperanti di Prato ad opera di squadre private, e soprattutto per la tragica morte del sindacalista Adil Belakhdim. Vorremo sbagliare previsione, ma sembra che le misure restrittive adottate, in deroga ai diritti costituzionali, da oltre un...

lunedì, 21 giugno 2021, 23:35

I giovani democratici Massa Carrara, con una nota a firma di Lorenzo Mosti, segretario provinciale, e Carolina Farneti segretario comunale di Massa, con una nota intervengono sulla questione del servizio dei centri estivi comunali per i ragazzi in età scolare.

lunedì, 21 giugno 2021, 21:53

Sabato 26 e domenica 27 giugno il doppio evento inaugurale con le tappe di Fossola-Moneta e Scalinata Littorio-Bergiola. Il percorso è pronto per turisti e cittadini: basta seguire la sirena.

lunedì, 21 giugno 2021, 21:44

lunedì, 21 giugno 2021, 21:43

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Martedì 22 giugno dalle 9 alle 12 il dottor Federico Nencioni effettuerà controlli gratuiti dell'udito alla farmacia "La Prada" di Avenza.

lunedì, 21 giugno 2021, 21:31

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 giugno, sono 10.

lunedì, 21 giugno 2021, 21:24

L'Aeroclub di Massa quest'anno ha l'onore di essere stato scelto dalla più importante Associazione dei Piloti (AOPA) quale aeroporto per la propria Assemblea Annuale AOPA Italia 2021. Alla manifestazione interverrà l'astronauta pil. Maurizio Cheli a bordo del suo aereo.

domenica, 20 giugno 2021, 20:26

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 giugno, sono 19.

sabato, 19 giugno 2021, 19:45

A seguito della scomparsa del dottor Giuliano Vignali, il direttore dell'ospedale Apuane dottor Giuliano Biselli, a nome di tutto il personale che ha lavorato con lui e che ne ha potuto apprezzare le doti professionali e umane, così ricorda il collega:

sabato, 19 giugno 2021, 16:17

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 giugno, sono 9. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino...