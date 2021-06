Inaugura la mostra 'Identity'

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:01

Il 16 giugno alle 18 e 30 si inaugura la quarta esposizione del ciclo "I volti dell'Accademia", appuntamento bisettimanale presso la galleria SecS – spazio espositivo della Consulta Studentesca - in via Santa Maria a Carrara.



La Consulta degli studenti per questa esposizione ha avuto il piacere di collaborare con la docente di cattedra della scuola di Decorazione, prof.ssa Antonia Ciampi, nota figura di spicco sia nel mondo dell'arte che in quello accademico. Come di consueto il fil rouge, che come un sentiero serpeggia fra le opere, nasce al momento della selezione delle stesse e questa volta travolge i visitatori con una sola parola: Identity.



"Viviamo in un mondo dominato dal pregiudizio, dove l'identità reale viene soppiantata da quella virtuale, la cosiddetta "reputation", che oggi viene perlopiù delineata dai social media e dalle piattaforme online". Così la prof.ssa Ciampi introduce il lavoro degli artisti che, scavando nei meandri più oscuri dell'essere umano. sublimano l'esito della loro ricerca nell'espressione artistica.



Entrando nella galleria sarete rapiti dal comfort che vi donerà l'ambiente domestico ricreato dalle opere esposte, un ambiente che durante la pandemia ha assunto connotati tutt'altro che positivi. Una mostra per riflettere, sensibilizzare e mai dimenticare.

Gli artisti:

Sara Donadio

Camilla Dalmazio

Chiara Vassalle

JaChen Chen

Alice Mordini

Elena Lorenzetti

Barbara Bellugi

Anna Ferranini

Yuze Song

L'inaugurazione si terrà mercoledì 16 Giugno alle ore 18 e 30.

La mostra è visitabile dalle 18:00 alle 20:00 dal Giovedì alla Domenica. Per appuntamenti fuori orario d'apertura contattateci 48 ore prima all'indirizzo consultastudentesca@accademiacarrara.it.