Intervista al professor Andrea Fumagalli su reddito di base universale

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:45

Giovedì 17 marzo alle ore 21 secondo appuntamento sul Reddito di Base Universale in diretta sulla pagina FB e sul Canale Youtube dell'Associazione Arci 31 Settembre. Interverranno Luca Albori, Nicola Cavazzuti e il Prof. Andrea Fumagalli, Economista e associato di Economia Politica presso l'Università di Pavia, uno dei principali sostenitori del Reddito di base universale, nonché esponente di spicco delle teorie contro la precarizzazione del mondo del lavoro. Nell'intervista si approfondiranno gli aspetti generali affrontati nella prima serata del 10 giugno scorso (qua il link per chi non l'avesse vista https://fb.watch/66Wpqx2Sjo/ ) e soprattutto si affronteranno i temi reali e concreti a favore del Reddito di base universale che lo fanno preferire ad altre forme simIli come il Reddito di cittadinanza attualmente in essere nel nostro paese.



Il Professero Fumagalli (qua la sua scheda di Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Fumagalli_(economista)) è da anni studioso del tema e promotore di iniziative accademiche a livello internazionale. Riteniamo che questo sia un tema di cui si parla poco ma che la debolezza del nostro sistema economico, venuta a galla durante la pandemia, renda necessarie forme straordinarie di intervento, totalmente diverse da quelle adottate fino ad oggi che mostrano come i parametri e le visioni economico-sociali a cui siamo abituati non sono più sufficienti a dare risposte risolutive.