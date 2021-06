La federazione di “Ancora Italia Massa-Carrara” esprime sdegno e preoccupazione per l’aggressione subita dagli scioperanti di Prato

martedì, 22 giugno 2021, 09:54

La federazione di “Ancora Italia Massa-Carrara” esprime sdegno e preoccupazione per l’aggressione subita dagli scioperanti di Prato ad opera di squadre private, e soprattutto per la tragica morte del sindacalista Adil Belakhdim. Vorremo sbagliare previsione, ma sembra che le misure restrittive adottate, in deroga ai diritti costituzionali, da oltre un anno a questa parte, come denunciato da subito da Diego Fusaro, stiano proprio diventando il pretesto per una ridefinizione dei rapporti politici ed economici in senso autoritario. Per quanto ciò rappresenti solo un’accelerazione di un processo in corso da tempo, determinato dalle politiche liberiste e dall’austerità imposta dall’Unione Europea. Ed è triste constatare che i partiti della sinistra tradizionale, in questo contesto tragico, si agitino più per un disegno legge di inutile, se non addirittura pericoloso, come il ddl Zan, piuttosto che schierarsi in modo inequivocabile dalla parte dei lavoratori. Ancora Italia, coerentemente al suo programma keynesiamo e socialdemocratico, si schiera invece senza indugi dalla parte del lavoro e della costituzione.