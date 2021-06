Legambiente Carrara avanza proposte all’amministrazione

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:32

Durante la consultazione, da parte di Legambiente Carrara, sul regolamento attuativo dell’articolo 21 agri marmiferi, tenutasi ieri pomeriggio, è risultato come, l’amministrazione comunale, anzichè individuare obiettivi coerenti abbia affidato il futuro della città agli imprenditori, offrendo loro la proroga della concessione senza gara in cambio dell’attuazione di un ventaglio di progetti generico ed incoerente. Tale ventaglio non permette alcun raggiungimento di un eventuale obiettivo essendo, peraltro, centrato sulla determinazione di una scala di punteggi che daranno poi diritto ad una proroga più o meno lunga della concessione.



‘’Inutile negare come, con questa scelta, l’amministrazione rinunci, apertamente, ad una pianificazione’’ - afferma Legambiente Carrara.

A tal proposito, Legambiente, avanza alcune proposte di interventi in tema di tutela del territorio riducendo, ad esempio, l’impatto ambientale delle cave ed il conseguente rischio alluvionale.



Una delle proposte è quella di ampliare l’albero dei corsi d’acqua montano, proprio per rallentare la velocità della corrente ed attenuare i picchi di piena, così come è presente l’intento di recuperare volumi per la laminazione delle piene svuotando le numerose cave a fossa, utilizzate, fino ad ora, come discarica di detriti.



Un’altra proposta è quella di realizzare ravaneti spugna di modo che possano rappresentare l’intervento che apporterebbe i benefici più rilevanti in termini di riduzione del rischio alluvionale, così come tentare di adottare la strategia delle ‘’cave pulite come uno specchio’’ per impedire ogni dilavamento meteorico di inquinanti liquidi e solidi.



‘’Tutto questo - prosegue Legambiente Carrara - porta indubbiamente a richiedere investimenti di non poco conto ma sempre di interventi definiti si tratta, a differenza della dispersione, che attualmente è palpabile, di denaro, tempo e manodopera che vengono centrati senza una reale progettualità alla base. Tutto questo, se dovesse proseguire, sarebbe, a dir poco, un’occasione sprecata’’.