L'inaugurazione del Cammino di Aronte: un fine settimana di musica ed escursioni

lunedì, 21 giugno 2021, 21:53

Sabato 26 e domenica 27 giugno il doppio evento inaugurale con le tappe di Fossola-Moneta e Scalinata Littorio-Bergiola. Il percorso è pronto per turisti e cittadini: basta seguire la sirena.

La segnaletica principale c'è, i sentieri sono puliti e il sito internet è pronto (online dal 25 giugno circa). Non resta altro da fare che mettersi comodi e andare alla scoperta delle bellezze di Carrara lungo Il Cammino di Aronte, il percorso ad anello che attraversa i borghi storici attorno al centro della città. Sentieri e strade bianche che si affacciano su panorami mozzafiato, a contatto con la natura, in un circuito ricco di storia, tradizione e leggende. In occasione dell'apertura ufficiale del Cammino di Aronte, sono previste due iniziative inaugurali a numero limitato, nel rispetto delle normative Covid e per evitare situazioni che possano agevolare la diffusione del virus. Escursioni e musica in un fine settimana dedicato al Cammino di Aronte per iniziare al meglio l'avventura. Si parte sabato 26 giugno con la tappa da Fossola a Moneta. Ritrovo alle 9 a Fossola, in piazza San Giovanni (a destra della chiesa). Alle 9.30 ci si avvia lungo il sentiero che porta al Castello di Moneta dove l'arrivo è previsto per le 10.20 con sottofondo musicale di Jazz Duet: Alberto Benicchi (sax alto) e Leo Ravera (pianoforte elettrico). Questo sentiero ha una lunghezza di un chilometro e 300 metri per un dislivello di 200 metri circa. Domenica il secondo appuntamento per la tappa di scalinata Littorio-Bergiola. Ritrovo in piazza XVII Aprile alle 9. Alle ore 9.15 partenza lungo il sentiero che porta a Bergiola dove l'arrivo è previsto verso le ore 10.40. Qui è in programma un'esibizione musicale a cura del liceo musicale Palma. Il sentiero ha una lunghezza di un chilometro e 450 metri e un dislivello totale di 170 metri. Si tratta di sentieri escursionistici, per cui si raccomanda sempre di arrivare con le scarpe e l'abbigliamento adeguato. In entrambe le iniziative saranno consegnate delle magliette con il logo di Aronte e l'acqua dello sponsor tecnico Fonteviva. I gadget sono disponibili fino a esaurimento scorte e per entrambi gli appuntamenti è aperta una prenotazione. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@camminodiaronte.it. Poi il Cammino di Aronte sarà finalmente pulito e disponibile per turisti e cittadini con un sito internet dedicato dove si potranno trovare tutte le informazioni utili per affrontare ogni tappa in sicurezza, conoscendo curiosità e dettagli. Senza dimenticare la leggenda, quella di Aronte e della sua amata sirena: il simbolo, realizzato da Danae Project, campeggerà su tutti i segnali e le indicazioni che si troveranno lungo il percorso. Non resta altro da fare che #seguirelasirena lungo il Cammino di Aronte.