Marco Cappato a Carrara per inizio raccolta firme referendum eutanasia legale

martedì, 22 giugno 2021, 16:26

Marco Cappato il 23 giugno sarà a Massa e Carrara per l'avvio della raccolta firme sul Referendum Eutanasia Legale.

- ore 17:30 davanti al Comune di Carrara per la foto con gli attivisti di Carrara e per l'incontro con la stampa locale

- ore 18,30 Riunione presso il Caffè Bijoux a Carrara in Via Campo d'Appio 45.



Sarà l'occasione per affrontare gli aspetti politici e organizzativi della campagna, affinché anche dalla nostra provincia possa arrivare un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo delle 500.000 firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.



Chi non si è ancora registrato per dare la disponibilità a partecipare alla campagna, può farlo a questo link.



Milene Mucci Patrizia Conti Carlo Del Nero



Referenti Comitato Promotore Massa Carrara Associazione Luca Coscioni