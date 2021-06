Nasce a Carrara il Circolo Arci “Chico e Marielle”

venerdì, 25 giugno 2021, 15:36

In questi giorni si è tenuta l’assemblea costitutiva del Circolo Chico e Marielle”, ospitata per l'occasione nella sede dello storico circolo Arci “Bocciodromo” di Marina di Carrara. Il Circolo, infatti, riconosce come obiettivi la promozione sociale e il riconoscimento degli ideali della sinistra antifascista, propri dell’ARCI.

Il progetto prevede la creazione di un presidio socio-culturale che, all’interno del territorio provinciale, stimoli riflessioni e proposte da condividere con le diverse sensibilità territoriali accomunate dall’obiettivo di favorire la sintesi tra ambientalismo e movimento dei lavoratori. Si inserisce, pertanto, nell’ampio e composito disegno che aspira all’abolizione dello sfruttamento degli esseri umani e del pianeta terra.

Risulta dunque trasparente la motivazione del nome scelto, un tributo ai due brasiliani, entrambi assassinati dal potere che combattevano, che, in nome della rendita e del profitto, calpesta la natura e i diritti degli esseri umani: Chico Mendes, sindacalista, politico e ambientalista che ha difeso i diritti dei lavoratori e lottato per la preservazione dell’ambiente, e Marielle Franco, attivista per i diritti delle donne nere, dei giovani nelle favelas, delle persone LGBTI e delle altre comunità emarginate.

Diritti delle comunità locali, cave, usi civici, istituzione del Parco Nazionale delle Alpi Apuane: questi alcuni dei temi che il neonato circolo si propone di affrontare, promuovendo studi, approfondimenti anche di carattere storico-giuridico, e favorendo azioni di contrasto e di sensibilizzazione.

Il circolo inizierà la propria attività organizzando incontri seminariali affiancati da attività di divulgazione, sensibilizzazione, promozione delle idee elaborate nel corso dei lavori di studio e di ricerca al proprio interno, aprendosi al sostegno e all'adesione delle iniziative di altre realtà locali con simili finalità.

Presto sarà pubblicata una pagina FB che informerà sulle attività e su come mettersi in contatto con il Circolo, anche per eventuali adesioni.

Email: chicoemarielleperarci@gmail.com