Piano integrato del Parco: ultimo incontro del percorso informativo e partecipativo

Altre notizie brevi

lunedì, 7 giugno 2021, 14:40

Sono stati istituiti e entrati in vigore nuovi limiti di velocità lungo la Sp 43 della zona industriale, nei comuni di Massa e Carrara: li prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per adeguarli alle dimensioni geometriche ed alle condizioni del piano viabile.

lunedì, 7 giugno 2021, 14:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 giugno, sono 40.

lunedì, 7 giugno 2021, 14:09

La Polizia negli ultimi giorni ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio dedicati specificamente al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti mediante l’impiego del personale operante delle Squadre Volanti del Commissariato di Carrara.

domenica, 6 giugno 2021, 14:38

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 giugno, sono 36. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 7 giugno e fino a venerdì 11 giugno.

domenica, 6 giugno 2021, 09:12

La FENAPI di Massa Carrara comunica che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ponte sull’assegno unico, valido dall’1 luglio fino al 31 dicembre 2021 per chi non goda già di assegni familiari.

sabato, 5 giugno 2021, 16:42

E' tempo di riprendere il filo, anche in campo artistico: un incentivo in tal senso proviene dalla collettiva "Continuando" che sarà inaugurata domenica 6 giugno p.v., alle ore 18, al Fondo Giannotti a Carrara.In via San Martino 1, fino al 13 del mese, si potranno apprezzare i quadri di 11...

sabato, 5 giugno 2021, 14:58

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 giugno, sono 45. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 7 giugno e fino a venerdì 11 giugno.

sabato, 5 giugno 2021, 09:42

Per i residenti sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest che non possono prenotare da soli la propria vaccinazione sul portale regionale è attivo il numero 0585 498008. Il servizio è indirizzato in particolare a chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari.

venerdì, 4 giugno 2021, 19:20

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

venerdì, 4 giugno 2021, 18:47

La Variante Aurelia nella zona di Turano (Massa) è ormai più che una semplice ipotesi: pertanto il Comitato No Variante Aurelia sensibilizza tramite un comunicato stampa tutta la cittadinanza locale: “A noi interessa la salute di tutta la città di Massa – si legge nell'incipit della lettera aperta – e...