Primo giugno, riaperture dei ristoranti nel caos

martedì, 1 giugno 2021, 13:45

"I ristoranti e i bar riaprono con il servizio al tavolo anche all'interno dei locali, ma nessuno sa se il limite delle quattro persone non conviventi a tavola sia superato anche in zona gialla. I nostri associati – afferma Raffaele Madeo, vicepresidente di Tni Italia, associazione che riunisce migliaia di imprese del mondo Horeca – sono nel caos. Le prefetture non ci sanno rispondere, nelle ultime linee guida del Governo non c'è alcuna indicazione esplicita sul tema, le notizie che arrivano dagli amministratori locali e da alcuni componenti dell'esecutivo nazionale sono discordanti. Chiediamo chiarimenti urgenti dal Governo. E' inaccettabile riaprire in queste condizioni". "Auspichiamo inoltre – aggiunge Madeo – che questa inutile norma, se ancora in vigore, venga eliminata. Se a casa 15 amici possono pranzare o cenare insieme possono farlo in sicurezza al ristorante".