Riparte il traffico pesante da e per le cave con una viabilità alternativa

giovedì, 10 giugno 2021, 09:58

Giovedì 10 giugno riparte il traffico pesante da e per le cave, con una viabilità alternativa, dopo il distacco di alcuni massi in località Belgia, nel tratto della viabilità dell’Ex Marmifera tra la località Tarnone e i Ponti di Vara, avvenuto nella mattinata di martedì 8 giugno.

In attesa del completamento dei lavori per la messa in sicurezza, che dovrebbero proseguire per circa tre giorni, l’ordinanza dirigenziale del Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL del Comune di Carrara ha istituito un percorso provvisorio, come specificato nel provvedimento che si allega, consultabile anche sul sito del comune web.comune.carrara.ms.it