Sospesa lavorazione cave Apuane, Stella (FI): "Regione dia il via libera, così si distrugge economia"

martedì, 29 giugno 2021, 19:18

"La Regione Toscana si affretti e dia il via libera alla ripresa delle escavazioni nelle cave che si trovano sul reticolo idrico, la cui attività è ancora sospesa. Le istituzioni pubbliche dovrebbero aiutare le aziende a riprendere la loro attività, invece di penalizzarle e di mettere i bastioni tra le ruote. A rimetterci sono imprese e lavoratori del settore, costretti a stare a casa". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Ormai sulla vicenda dell'escavazione del marmo delle Apuane - osserva Stella - sta prendendo sempre più piede una posizione ideologica, un finto ambientalismo che fa di tutto per affossare l'impresa, il lavoro e lo sviluppo del territorio. Sorprende vedere che neppure i sindacati scendono in campo a tutela dei lavoratori. Chiediamo alle autorità competenti ovviamente di fare controlli e garantire il rispetto delle regole, ma allo stesso tempo rivolgiamo loro l'invito a non penalizzare l'economia e l'occupazione di un distretto importantissimo".