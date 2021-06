Tonlazzerini (FI): La scuola (SI)CURA

martedì, 29 giugno 2021, 19:18

Luca Tonlazzerini, responsabile dipartimento cultura di Forza Italia Massa, in una nota stampa, annuncia che nella mattinata di oggi 29 giugno, è stato effettuato un sopralluogo presso l' IIS "A. Meucci", con il coordinatore comunale Domenico Piedimonte, il Consigliere provinciale Antonio Cofrancesco, davanti ad una situazione di stallo riguardante i lavori di costruzione dell'edificio che ospiterà i nuovi laboratori: all'ispezione ha partecipato anche il presidente della provincia di Massa Carrara Lorenzetti, che ha ascoltato le perplessità, le preoccupazioni e le proposte degli azzurri impegnandosi a concludere i lavori entro l'estate del prossimo anno.

Viva soddisfazione da parte del partito per lo spirito di collaborazione, superando le diverse vedute politiche, nello spirito di rafforzare l'offerta didattica per gli allievi della scuola: "I rappresentanti forzisti - affermano - riservandosi di verificare costantemente il cronoprogramma dei lavori, hanno apprezzato questa disponibilità. Questo a dimostrazione che, nonostante la diversità di vedute, quando la politica ricopre la sua vera essenza, servire le persone, fare politica diventa realizzare. Fare politica diventa rappresentare gli interessi e gli ideali del prossimo e perché no, colmare il divario tra sogno e realtà".